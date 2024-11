Switch 2: Nintendo beantwortet die Frage nach der Abwärtskompatibilität & Switch Online

Im Mai bereitete Nintendo der Wartezeit der Spieler endlich ein Ende und kündigte den Nachfolger der erfolgreichen Switch offiziell an. Weiter gab das Unternehmen an, die neue Konsole im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 und somit bis zum 31. März 2025 enthüllen zu wollen.

Zu einem möglichen Veröffentlichungszeitraum äußerte sich Nintendo bislang zwar nicht, bestätigte in dieser Woche aber immerhin ein Gerücht, das sich in den letzten Monaten recht hartnäckig hielt. So wird der Nachfolger der Switch in der Tat über eine Abwärtskompatibilität verfügen und es euch ermöglichen, die Spiele der originalen Switch auf dem neuen System zu spielen.

Auch der Nintendo Switch Online-Dienst wird auf der nächsten Switch wieder mit von der Partie sein. Dies bestätigte Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa in einer Online-Pressekonferenz zu den aktuellen Geschäftszahlen des japanischen Hard- und Software-Herstellers.

Weitere Informationen lassen noch auf sich warten

Der einzige Wermutstropfen: Im Rahmen seines Statements ließ Furukawa weiterhin offen, wann wir endlich einen ersten Blick auf den Nachfolger der Switch und dessen Features werfen dürfen.

Diesbezüglich merkte Nintendos Präsident lediglich an, dass die offizielle Enthüllung und weitere Informationen zur neuen Switch zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Hier spricht Furukawa. Beim heutigen Corporate Management Policy Briefing haben wir angekündigt, dass die Nintendo Switch-Software auch auf dem Nachfolger der Nintendo Switch spielbar sein wird. Nintendo Switch Online wird ebenfalls auf dem Nachfolger der Nintendo Switch verfügbar sein“, so der Nintendo-Präsident.

„Weitere Informationen zum Nachfolger von Nintendo Switch, einschließlich seiner Kompatibilität zur Nintendo Switch, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.“

Switch mit beeindruckenden Verkaufszahlen

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts lieferte uns Nintendo nicht nur die ersten offiziellen Details zur Switch 2. Auch auf den Erfolg der 2017 veröffentlichten Switch ging das Unternehmen ausführlich ein.

Wie Nintendo bekannt gab, verkaufte sich Switch weltweit mittlerweile mehr als 146 Millionen Mal und gehört damit zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten.

Ein Erfolg, an dem die exklusive Software des Konsolen-Handheld-Hybriden einen großen Anteil haben dürfte. So fand ein „Mario Kart 8 Deluxe“ beispielsweise über 64 Millionen Abnehmer, während es ein „Animal Crossing: New Horizons“ auf mehr als 46 Millionen abgesetzte Spiele bringt.

Weitere Details und Zahlen zum Erfolg der Switch haben wir hier für euch zusammengefasst.

