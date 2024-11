Switch 2: Keine Kurskorrektur trotz rückläufiger Zahlen – Ankündigung noch in diesem Jahr?

Nintendo senkt die Switch-Verkaufsprognose, hält aber an den Plänen zur Ankündigung des Switch-Nachfolgers bis Ende März 2025 fest. Das japanische Unternehmen sieht offenbar keinen Grund zur Kurskorrektur. Doch wann erfolgt der Launch?

Nach einem Umsatzrückgang und einer Korrektur der Verkaufsprognose für die Nintendo Switch im laufenden Geschäftsjahr hält das Unternehmen am bestehenden Plan zur Ankündigung der Switch 2 fest.

Obwohl die Switch mittlerweile im achten Jahr am Markt ist und die Verkaufszahlen rückläufig sind, möchte Nintendo den Konsolen-Nachfolger noch immer spätestens bis Ende März 2025 offiziell ankündigen. Ein Analyst meldete sich zwischenzeitlich zu Wort.

Eine Million weniger Switch-Verkäufe erwartet

Die rückläufigen Switch-Verkäufe um 31 Prozent und die Korrektur der Prognose sind Teil des neuesten Geschäftsberichtes von Nintendo. Ursprünglich hatte das Unternehmen einen Absatz von 13,5 Millionen Einheiten für das laufende Geschäftsjahr erwartet. Diese Prognose wurde nun um eine Million auf 12,5 Millionen Exemplare gesenkt.

Gleichzeitig reduzierte Nintendo die Betriebsgewinnprognose um 10 Prozent auf 360 Milliarden Yen (rund 2,4 Milliarden US-Dollar). Unternehmensvertreter begründeten die zurückgegangene Performance unter anderem mit einer außergewöhnlich starken Verkaufsperiode im Vorjahr, die durch den Erfolg des „Super Mario Bros.“-Films sowie die Veröffentlichung von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ gestützt wurde.

In diesem Jahr fehlten vergleichbare Zugpferde, weshalb sowohl die Hardware- als auch Software-Verkäufe rückläufig seien. „In der ersten Hälfte dieses Geschäftsjahres gab es keine derartigen Sonderfaktoren“, erklärte das Unternehmen. „Und da Nintendo Switch nun im achten Jahr seit der Markteinführung ist, gingen die Stückzahlen sowohl der Hardware als auch der Software im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurück.“

Wann kommt die Switch 2 auf den Markt?

Nintendo betonte dennoch, dass keine Planänderung für die Nachfolgekonsole Switch 2 vorgesehen sei. Es heißt unverändert: “Wir werden noch in diesem Geschäftsjahr eine Ankündigung zum Nachfolger der Nintendo Switch machen.”

Hideki Yasuda, Analyst bei Toyo Securities, äußerte Zweifel daran, dass Nintendo die Switch 2 vor dem Jahresende ankündigen werde. „Eine Ankündigung zu machen, ist dieses Jahr ziemlich schwierig geworden“, betonte er und verwies darauf, dass eine Ankündigung während der umsatzstarken Jahresend-Saison möglicherweise die Verkäufe der bestehenden Switch beeinträchtigen könnte.

Auch wenn die Switch 2 bis spätestens März 2025 angekündigt werden soll, glauben Analysten und Entwickler nicht an eine Markteinführung innerhalb dieses Geschäftsjahres. Der Journalist Chris Dring von GI.biz bestätigte, dass Entwickler darauf hingewiesen wurden, nicht vor April 2025 mit dem Launch der Konsole zu rechnen.

Yasuda zufolge könnte Nintendo den April oder Mai 2025 anvisieren, um die Markteinführung außerhalb der stark umkämpften Weihnachtszeit und ohne Konkurrenz durch größere Titel wie „Grand Theft Auto 6“ zu planen.

