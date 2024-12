Game Awards 2024: Astro Bot an der Spitze – Das wären die Gewinner basierend auf Metacritic

Wie in jedem Jahr stehen auch in diesem Dezember wieder die Game Awards an. In der Show von und mit Geoff Keighley gibt es wieder jede Menge Ankündigungen, Weltpremieren und eine ganze Reihe von Auszeichnungen.

An die 30 Preise sollen an dem Abend verliehen werden. Die Kollegen von VGC haben sich den Spaß erlaubt, die möglichen Gewinner anhand ihrer Gesamtwertungen auf der Webseite Metacritic aufzuzählen.

So könnten die Gewinner aussehen

In diesem Jahr hatten wir wieder eine große Auswahl an Spielen und Serien, die sowohl die Konsumenten als auch die Kritiker begeistern konnten. Allerdings müssen sich die Gewinner bei den Game Awards nicht mit den Titeln decken, die das meiste Lob einheimsen konnten. Die Gewinner der einzelnen Awards werden durch die Jury-Meinung, mit einer Gewichtung von 90 Prozent, sowie einer öffentlichen Fan-Abstimmung, mit einer Gewichtung von zehn Prozent, ermittelt.

Jedoch können sich Medien, die hoch in der Gunst der Spieler und Kritiker stehen, wohl die besten Chancen auf einen der Preise ausmalen. So würden die Gewinner aussehen, wenn man nach der Webseite Metacritic gehen würde:

Game of the Year – Astro Bot Metascore 94

Best Independent Game – UFO 50 Metascore 91

UFO 50 Best Debut Indie Game – Balatro Metascore 95 für Xbox Series X|S, 90 für PS5, Nintendo Switch und PC

Balatro Best Action Game – Call of Duty: Black Ops 6 Metascore 83 für alle Plattformen

Best Action / Adventure Game – Astro Bot Metascore 94

Astro Bot Best RPG – Elden Ring: Shadow of the Erdtree Metascore 95 für Xbox Series X|S, 94 für PS5 und 92 für PC

Best Fighting Game – Tekken 8 Metascore 91 für PC, 90 für PS5 und 89 für Xbox Series X|S

Best Family Game – Astro Bot Metascore 94

Astro Bot Best Sim / Strategy Game – Unicorn Overlord Metascore 89 für Nintendo Switch, 87 für Xbox Series X|S und 86 für PS5

Best Sports / Racing Game – WWE 2K24 Metascore 83 für Xbox Series X|S, 81 für PS5 und 78 für PC

Best Multiplayer Game – Tekken 8 Metascore 91 für PC, 90 für PS5 und 89 für Xbox Series X|S

Tekken 8 Best Mobile Game – Balatro Metascore 95 für Xbox Series X|S, 90 für PS5, Nintendo Switch und PC

Balatro Best VR / AR Game – Asgard’s Wrath 2 Metascore 86

Asgard’s Wrath 2 Best Narrative – Metaphor: ReFantazio Metascore 94 für PS5, 92 für Xbox Series X|S und PC

Best Art Direction – Astro Bot Metascore 94

Astro Bot Best Adaptation – Arcane Metascore 86



In der nächsten Woche geht es schon los

Die The Game Awards 2024 finden bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember statt. Für deutsche Zuschauer geht es schon ab 1.30 Uhr mit der Pre-Show los.

Sony Interactive Entertainment führt in diesem Jahr die Liste der Publisher mit den meisten Nominierungen in diesem Jahr an. Ganze 16 mögliche Preise gehen auf das Konto des Unternehmens. Es folgen Square Enix und Xbox mit jeweils zwölf Nominierungen sowie Sega mit elf Nominierungen.

