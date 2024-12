Ananta: Anime-Spiel begeistert im ersten Gameplay-Trailer und erinnert an GTA 6

In der Vergangenheit unter dem Titel „Project Mugen“ bekannt, haben die Entwickler von Naked Rain und Publisher NetEase Games erst vor wenigen Tagen den finalen Titel des ambitionierten Free2Play-Projekts bekannt gegeben: „Ananta“. Das altindische Wort „Ananta“ bedeutet so viel wie „unendlich“ oder „endlos“ – das wiederum soll die Weite und die Möglichkeiten der Spielwelt symbolisieren.

Trailer zieht Parallelen zu GTA 6

Passend dazu hat das chinesische Entwicklerstudio nun auch einen neuen Trailer zu „Ananta“ veröffentlicht, der erste Einblicke in das spektakuläre und teils auch skurrile Gameplay des Actionspiele gewährt – und dabei auch unweigerlich an „GTA 6„ erinnert.

So erinnert nicht nur das Gameplay von „Ananta“ mit seiner offenen Welt und dem starken Fokus auf Fahrzeuge an die erfolgreiche Spielereihe von Rockstar Games. Auch einige Szenen und Perspektiven aus dem Video weisen starke Parallelen zum berühmten Enthüllungstrailer von „GTA 6“ auf. Wir sehen eine belebte Metropole, gefüllte Strandpromenaden, Dächer-Partys und natürlich auch ein Gangsterduo.

Ananta – das Anime-GTA?

Die Entwickler versprechen für „Ananta“ eine lebendige und offene Spielwelt, in der übernatürliche Ereignisse auf eine urbane Realität treffen werden. In Nova City gilt es in der Rolle unterschiedlicher Elite-Agenten die Stadt vor dem Chaos zu bewahren und ihre Geheimnisse zu lüften. Das abwechslungsreiche Gameplay soll dabei eine Vielzahl an Aktivitäten bieten, jede Menge Minispiele und Nebenmissionen.

Während die Fortbewegung in „Ananta“ hauptsächlich durch verschiedenste Vehikel vonstattengehen wird, kommt aber auch ein Schwing-Mechanismus wie zuletzt in „Marvel’s Spider-Man 2“ zum Einsatz. Außerdem soll das Kampfsystem jede Menge Innovationen bieten. Neben diversen Waffen wird auch der Nahkampf eine wichtige Rolle spielen. Hier versprechen die Entwickler fesselnde Auseinandersetzungen, die an actionreiche Kung-Fu-Filme erinnern sollen.

Release-Termin noch nicht bekannt

Geplant ist die kostenlose Veröffentlichung von „Ananta“ für die PlayStation 5, den PC und für mobile Geräte. Allerdings ist bislang noch kein genauer Release-Termin bekannt. Interessierte Spieler können sich aber schon jetzt einer Vorregistrierung auf der offiziellen Webseite von „Ananta“ unterziehen. Das Interesse scheint in jedem Fall groß zu sein: Bereits über sechs Millionen Menschen nutzten diese Möglichkeit bislang.

