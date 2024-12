Dagor Engine: Konkurrenz für Unreal Engine 5? Gegenüberstellung im Showcase

Spielprogrammierer setzen zur Entwicklung häufig auf die Unreal Engine 5, da der Unterbau als äußerst leistungsfähig gilt - doch der Thron wackelt. Warum die Dagor Engine für Programmierer in Zukunft eine Option sein könnte und warum Spieler davon profitieren, lest ihr im Artikel.

Der Softwareentwickler Gaijin Entertainment setzt für seine Spiele (unter anderem „Aces of Thunder“) auf die eigens entworfene Dagor Engine. Wie effizient die Engine sein kann und den Vergleich mit der Unreal Engine 5 nicht scheuen muss, beweisen die Entwickler anhand einer interessanten Tech-Demo.

Dagor Engine führt schneller aus

Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, haben die Entwickler von Gaijin Entertainment zweimal dieselbe FPS-Karte (East District) programmiert – einmal in der Unreal Engine 5 und einmal in der Dagor Engine. In den internen Messungen konnten die Programmierer feststellen, dass die in Dagor erstellte Karte schneller ausgeführt wird als die Unreal-Engine-Vergleichskarte.

Der Detailgrad kann sich ebenfalls sehen lassen und steht der Unreal-Referenz in nichts nach. Um die Rohleistung zu messen, verzichteten die Entwickler auf Techniken, wie beispielsweise DLSS, XeSS oder FSR. Weiterhin lief die Dagor-Karte in nativer Auflösung und auf vorgefertigte Elemente wurde verzichtet.

Wie die Entwickler anmerken, ist der Vergleich nicht ganz fair. So wurde das Unreal-Engine-5-Pendant nicht weiter optimiert, dennoch ist es interessant, zu welchen Leistungen die Dagor Engine fähig ist, wenn man sie denn richtig optimiert.

Für alle, die die Techdemo sehen wollen, haben wir das offizielle YouTube-Video nachfolgend eingebunden:

Offizielle Vorführung der Dagor Engine (Quelle: YouTube / Gaijin Entertainment).

Was bedeuten die Ergebnisse für Entwickler und Gamer?

Doch warum macht Gaijin Entertainment überhaupt einen solchen Vergleich? Das Softwareunternehmen möchte mit diesem Schritt selbstverständlich die eigene Engine promoten und so den eigenen Bekanntheitsgrad erhöhen.

Für kleine und große Entwicklungsstudios, die Games für stark limitierte Konsolen und Smartphones entwickeln, könnte der Vergleich ein Schritt hin zur Dagor Engine sein. Auch der Punkt, dass die Engine Open Source (FOSS) ist, dürfte einen weiteren Anreiz darstellen.

Konsolenspieler und möglicherweise Casual-Gamer dürften sich in Zukunft auf hochwertige Spiele freuen. Auch Spieler von alten Konsolen wie einer Playstation 3 oder Xbox 360 können von der Engine profitieren, da die Engine auf der alten Hardware lauffähig ist.

