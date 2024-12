PS5 & PS4: Legacy of Kain, Fairy Tail 2 und mehr – Neuerscheinungen der Woche

Auch in der kommenden Woche vom 9. bis zum 15. Dezember erscheinen wieder einige neue Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Highlight der Woche stellt dabei wohl das Remaster eines beliebten Vampir-Klassikers dar.

Auch die zweite Dezemberwoche beschert Besitzern einer PlayStation 4 und PlayStation 5 wieder einen Nachschub an frischen Spielen, den wir euch in den nächsten Zeilen wie gewohnt etwas näher vorstellen möchten.

Ein mögliches Highlight der Woche könnte die Rückkehr des Vampirs Raziel sein, der sich mit „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ einer Frischzellenkur unterzogen hat und somit nach über 20 Jahren wieder auferstehen darf. Fans japanischer Rollenspiele können sich hingegen auf „Fairy Tail 2“ freuen, während im Strategiespiel „Besiege“ mittelalterliche Belagerungsmaschinen gebaut werden können.

Neuerscheinungen der Woche vom 9. bis 15. Dezember 2024

Dienstag, 10. Dezember 2024

Bodycam Zombie Shooter (PS4)

(PS4) Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS5, PS4)

Mittwoch, 11. Dezember 2024

Card Guesser: Red or Black (PS5, PS4)

Donnerstag, 12. Dezember 2024

Besiege (PS5, Vorbesteller ab 9.12.)

(PS5, Vorbesteller ab 9.12.) Cat Simulator: Neighbor’s Nightmare (PS4)

(PS4) Slicy Flips (PS5, PS4)

Freitag, 13. Dezember 2024

Fairy Tail 2 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Jumping Ninja (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament (PS5)

(PS5) Zombie Rollerz: Pinball Heroes (PS5)

Wie immer gilt: Falls uns ein Spiel entwischt ist, lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das sind die Highlights der neuen Woche:

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Mit den Remaster-Versionen von „Soul Reaver 1 und 2“ steht die Rückkehr eines wahren PlayStation-Klassikers bevor. Schon in der Vergangenheit wurden immer wieder Rufe nach einem neuen Abenteuer mit dem abtrünnigen Vampir Raziel laut. Nun bescheren uns Aspyr Media und Crystal Dynamics immerhin eine überarbeitete Version des altehrwürdigen Action-Abenteuers.

Grafisch überarbeitet bietet „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ eine verbesserte Belichtung, hübschere Texturen und eine höhere Auflösung. Auch die Steuerung wurde angepasst, um eine modernere Gameplay-Erfahrung gewährleisten zu können. Der originale Soundtrack von Komponist Jeremy Soule ist natürlich ebenfalls mit dabei.

In der Rolle von Raziel gilt es schließlich, sich an seinem ehemaligen Mentor Kain zu rächen. Betrogen und ermordet begibt sich der abtrünnige Vampir auf seinen Feldzug. Das abwechslungsreiche Gameplay kombiniert dabei Plattforming-Elemente mit Kämpfen und Rätseln. Ein wichtiges Feature ist außerdem Raziels Fähigkeit, zwischen der physischen und spektralen Welt zu wechseln.

Fairy Tail 2

Das Rollenspiel „Fairy Tail 2“ basiert auf der beliebten und gleichnamigen Anime- und Manga-Serie, in der vor allem fantastische Magiekämpfe ein zentrales Element spielen. In der Rolle der beiden Hauptfiguren Natsu und Lucy sowie anderen Mitgliedern der Fairy Tale Guild, erleben Spieler die dramatische Handlung des Alvarez Empire Arc.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde das Kampfsystem von „Fairy Tail 2“ komplett überarbeitet und bietet ab sofort Kämpfe in Echtzeit, die noch epischer als zuvor ausfallen sollen. Dennoch ist es wichtig, die strategischen Elemente zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen, um die Überhand in den Schlachten zu gewinnen.

Besiege

„Besiege“ ist bereits vor vier Jahren für den PC veröffentlicht worden, doch nun können die physikbasierten Mittelalterschlachten auch auf der PlayStation 5 ausgetragen werden. Dabei gilt es eine Vielzahl von eigenen Maschinen zu bauen – egal ob Panzer, Flugzeuge oder andere Fahrzeuge. Zudem werden den Spielern im Physik-Sandbox-Spiel fast keine kreativen Grenzen gesetzt, was das Design und die Konstruktion der einzelnen Maschinen betrifft.

Größte Besonderheit von „Besiege“: Das Spiel bietet eine realistische Simulation der Physik, sodass sich die eigens erschaffenen Kreationen genauso verhalten, wie man es in der Realität erwarten würde. Beim Bau kann wiederum auf eine Vielzahl unterschiedlichster Materialien zurückgegriffen werden. Wer schließlich genug Punkte in den offenen Levels, für die es keine vorgegebene Lösung gibt, gesammelt hat, kann sich in den Mehrspieler-Modus stürzen oder sich durch die Community für neue Bauprojekte inspirieren lassen.



