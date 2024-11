Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered: Raziels Fähigkeiten im Fokus – Trailer liefert Gameplay

Mit "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" kehren die beiden gefeierten Action-Adventures auf die Konsolen und den PC zurück. Zur Einstimmung auf den Release steht ein neuer Trailer bereit, der uns Spielszenen aus den Neuauflagen liefert und Raziels Fähigkeiten in den Mittelpunkt rückt.

Ende September bereiteten die Verantwortlichen von Aspyr Media beziehungsweise Crystal Dynamics allen Spekulationen ein Ende und kündigten „Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered“ offiziell an.

Die Neuauflagen der beiden beliebten Action-Adventure erscheinen unter anderem für die PlayStation-Konsolen. Zur Einstimmung auf den Release im nächsten Monat steht ab sofort ein neuer Trailer zur Ansicht bereit. Neben einer gehörigen Portion Nostalgie liefert uns das Video frische Spielszenen aus den Remastern.

Des Weiteren dürfen wir einen Blick auf ausgewählte Fähigkeiten des Protagonisten Raziel werfen, mit denen Fans der Originale natürlich schon vertraut sein dürften.

Remaster mit neuen Gameplay-Elementen

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered“ wiesen die Entwickler darauf hin, dass ihr die beiden Remaster auf unterschiedliche Art und Weise in Angriff nehmen könnt. Puristen räumt das Team beispielsweise die Möglichkeit ein, die Abenteuer von Raziel genau wie damals zu spielen.

Um auch neue Spieler ins Boot zu holen, bietet „Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered“ zudem diverse Verbesserungen im spielerischen Bereich. Darunter die neue Karte.

Mit der Karte möchten die Entwickler von Aspyr Media laut eigenen Angaben einen Kritikpunkt der Originale beheben. „In den Originalversionen der Spiele irrten die Spieler oft durch die weiten, verwinkelten Landschaften von Nosgoth und verließen sich bei der Navigation stark auf ihr Gedächtnis und Hinweise aus der Umgebung“, so das Studio.

„Der Kompass weist den Spieler sanft in die richtige Richtung. Ohne dabei spezifische Details darüber preiszugeben, wohin er gehen oder was er als Nächstes tun soll. Die Karte ist eher ein Nachschlagewerk als ein Wegweiser.“

Ein Tracker für die Sammelgegenstände

Möchtet ihr „Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered“ in der damaligen Version genießen, könnt ihr die neuen Funktionen natürlich deaktivieren. Selbiges gilt für den neuen Tracker, der euren Fortschritt bei den Sammelgegenständen festhält.

Der Tracker liefert euch eine Übersicht über alle Gesundheits- oder Energie-Power-ups, die ihr in einem Gebiet gesammelt habt. Somit wisst ihr stets, in welchen Gebieten noch nicht gesammelte Power-Ups auf euch warten.

„Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered“ erscheint am 10. Dezember 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Abonnenten der Premium-Stufe von PlayStation Plus erhielten in dieser Woche die Möglichkeit, sich die Wartezeit bis zum Release mit zwei weiteren Ablegern der Reihe zu versüßen.

Die Rede ist von „Blood Omen: Legacy of Kain“ und „Blood Omen 2“, die ab sofort ein Bestandteil des PlayStation Plus Premium-Angebots sind.

