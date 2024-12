Chained Echoes: Große Erweiterung Ashes of Elrant mit erstem Trailer angekündigt

„Chained Echoes“, welches 2023 als „bestes deutsches Spiel“ ausgezeichnet wurde, erhält mit „Ashes of Elrant“ im kommenden Jahr eine große Erweiterung. Passend zur Ankündigung des DLCs stellte Publisher Deck13 Spotlight auch einen ersten Trailer bereit.

Vor zwei Jahren wurde mit „Chained Echoes“ eine Hommage an das goldene Zeitalter der 16-Bit-JRPGs veröffentlicht. Entwickelt wurde das Spiel nahezu im Alleingang von dem aus Deutschland stammenden Matthias Linda. Das Rollenspiel mauserte sich binnen kürzester Zeit zum Fan- und Kritiker-Liebling. 2023 wurde „Chained Echoes“ sogar als das „beste deutsche Spiel“ im Rahmen des deutschen Computerspielpreises ausgezeichnet.

Nun haben die Spieler von „Chained Echoes“ einen weiteren Grund zur Freude: Wie Publisher Deck13 Spotlight und das frisch gegründete Studio Umami Tiger – für das Linda zukünftig tätig sein wird – bekannt gegeben haben, wird im zweiten Quartal 2025 mit „Ashes of Elrant“ eine große Erweiterung für „Chained Echoes“ erscheinen.

Story-DLC im Rahmen der Haupthandlung angesiedelt

Die Geschichte von „Chained Echoes: Ashes of Elrant“ wird im Rahmen der Haupthandlung angesiedelt sein und kurz vor dem finalen Endkampf stattfinden. Aus dem titelgebenden Elrant, einem mysteriösen Land fernab von Valandis, erhält der Clan der Crimson Wings einen Hilferuf. Dementsprechend dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit altbekannten Weggefährten freuen. Außerdem wird ein neuer Charakter namens weißer Wolf die Riege der spielbaren Helden erweitern.

Neben der neuen Handlung wird „Chained Echoes: Ashes of Elrant“ auch frische Gebiete bereitstellen, in denen über 40 neue Gegner und Bosse darauf warten, von den Spielern besiegt zu werden. Eddie Marianukroh wird sich erneut für den Soundtrack verantwortlich zeichnen und insgesamt 15 weitere Stücke beitragen. Abschließend weist der Publisher darauf hin, dass die Fans für die kommende Erweiterung auf jeden Fall ihre Angelruten bereithalten sollen.

Erster Trailer zu Chained Echoes: Ashes of Elrant

Passend zur offiziellen Ankündigung von „Chained Echoes: Ashes of Elrant“, hat Publisher Deck13 Spotlight auch einen Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die kommende Erweiterung gewährt. So zeigt das bewegte Bildmaterial einen Ausblick auf die zu erwartenden Umgebungen und Gegner. Auch der neue spielbare Charakter und das Angelspiel sind im Video zu sehen.

Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Trailer zu „Chained Echoes: Ashes of Elrant“ anschauen:

