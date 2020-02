Chained Echoes: Kickstarter-Kampagne ein Erfolg – Physische Edition, deutsche Lokalisierung und weitere Ziele freigeschaltet

Wie Deck13 bekannt gab, übertraf die Kickstarter-Kampagne des Retro-Rollenspiels "Chained Echoes" die internen Erwartungen. So wurden verschiedene zusätzliche Stretch-Goals wie eine deutsche Lokalisierung, eine physische Edition und weitere Extras freigeschaltet.

Vor wenigen Tagen gab das deutsche Entwicklerstudio Deck13 bekannt, dass man sich des Retro-Indie-Rollenspiels „Chained Echoes“ annehmen und den Vertrieb unterstützen wird.

Um dieses Unterfangen zu finanzieren, setzten Deck13 und das Indie-Entwicklerstudio Ark Heiral auf eine Finanzierungskampagne über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Wie Deck13 bekannt gab, entwickelte sich diese zu einem vollen Erfolg. Zur Finanzierung des Projekts wären 60.000 Euro nötig gewesen. Unter dem Strich kamen bisher jedoch 130.000 Euro zusammen, wodurch verschiedene zusätzliche Stretch-Goals freigeschaltet wurden.

Umsetzung für die PS4 und Switch finanziert

Nachdem „Chained Echoes“ bisher nur für den PC bestätigt wurde, wurden mit der Kickstarter-Kampagne zudem Umsetzungen für die PlayStation 4 und Nintendos Switch finanziert. Darüber hinaus wurden eine physische Version, eine deutsche Lokalisierung oder ein New Game Plus-Modus freigeschaltet, der es den Spielern ermöglicht, die Kampagne des Rollenspiels nach dem Abschluss mit allen errungenen Objekten und Ausrüstungsgegenständen ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen.

Zum Thema: Chained Echoes: Deck13 übernimmt den Vertrieb des 16bit-Rollenspiels – Trailer & Details

„Chained Echoes“ wird im September 2021 für den PC, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht. Spielerisch orientiert sich das Abenteuer bewusst an den Rollenspielen der legendären 16bit-Ära. Da sämtliche Feinde in der Spielwelt zu sehen sind, wird es in „Chained Echoes“ keine Zufallskämpfe geben. Trotz allem sollen euch die Kämpfe fordern und dazu zwingen, euch eingehend mit den Spielmechaniken von „Chained Echoes“ zu beschäftigen.

Die Spielzeit des Retro-Rollenspiels liegt laut offiziellen Angaben bei 20 bis 25 Stunden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Chained Echoes