Marvel Rivals: So erfolgreich war das Heldenspiel nach nur 72 Stunden

Obwohl der Release von „Marvel Rivals“ erst vor drei Tagen erfolgte, befindet sich der teambasierte Helden-Shooter offenbar schon jetzt auf der Erfolgsspur. So hat Publisher NetEase Games in einer Mitteilung via X verlauten lassen, dass der Start von „Marvel Rivals“ überaus erfolgreich verlief.

Nur 72 Stunden nach der Veröffentlichung konnte bereits die magische Marke von mehr als zehn Millionen Spielern geknackt werden. Damit befindet sich der Free2Play-Titel bereits auf der Spur seines großen Konkurrenten „Overwatch 2“.

Zum Vergleich: „Overwatch 2“ konnte innerhalb der ersten zehn Tage eine Spielerschaft von 25 Millionen Menschen aufbauen. Somit steht „Marvel Rivals“ mit bereits zehn Millionen Spielern nach nur drei Tagen nicht sonderlich schlecht da. Ob sich der kompetitive Mehrspieler-Shooter auch auf dem Weg des Erfolgs halten kann, bleibt allerdings noch abzuwarten. Von einem weiteren Live-Service-Desaster scheint „Marvel Rivals“ jedoch weit entfernt zu sein.

Marvel Rivals mit positiven Bewertungen

Während die ersten Spielerzahlen von „Marvel Rivals“ also überzeugen können, fallen auch die bisher vorliegenden Bewertungen durchaus positiv aus. So steht im PlayStation Store aktuell eine Wertung von 4,68 bei 25.000 abgegebenen Meinungen zu Buche. Und auch auf Valves Vertriebsplattform Steam wird der kostenlose Shooter von den Spielern derzeit als „größtenteils positiv“ bewertet.

Vor allem die Tatsache, dass in „Marvel Rivals“ alle Charaktere bereits zum Start verfügbar sind und die Inhalte des BattlePass-Systems mit der Zeit nicht verfallen werden, kommt bei den Spielern gut an. Lob finden zudem die Designs der Helden, während das Gameplay flüssig vonstattengehe. Kritisiert werden hingegen die fehlenden Optimierungen und die Ähnlichkeiten zu Blizzards „Overwatch 2“.

Season 1 von Marvel Rivals startet im Januar

Aktuell befindet sich „Marvel Rivals“ noch in der Pre-Season, sodass die Geschichte des Spiels erst einmal ins Rollen gebracht wird: Durch einen Kampf zwischen Doctor Doom und seinem Zukunfts-Ich aus dem Jahr 2099 sind unzählige Universen kollidiert, sodass nun Superhelden und Superschurken aus dem gesamten Multiversum gegen die Bedrohung ankämpfen müssen.

Im Januar nächsten Jahres soll schließlich der Startschuss für die erste Saison von „Marvel Rivals“ fallen. Einen genauen Termin haben die Entwickler allerdings noch nicht bekannt gegeben. In jedem Fall dürfen sich die Spieler über neue Inhalte in Form von weiteren Helden, zusätzlichen Fähigkeiten und frischen Maps freuen.

