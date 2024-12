Marvel Rivals: Das nächste Live-Service-Desaster? Erste Zahlen

Mit „Marvel Rivals“ will NetEase die Fans von teambasierten Shootern begeistern. Der Titel, der von „Overwatch“ inspiriert wurde, kann ab sofort kostenlos auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC gespielt werden.

Doch was sagen die ersten Spieler zu dem Free-to-Play-Titel? Immerhin mussten in der letzten Zeit einige Live-Service-Games ihre Segel streichen. Wir schauen uns die Zahlen und Bewertungen für PlayStation und Steam an.

Erste Spielerzahlen zeichnen positives Bild

Im PlayStation Network kommt „Marvel Rivals“ bei den bislang fast 13.500 Bewertungen auf 4,84 Sterne. 94 Prozent der Nutzer haben den Titel mit satten fünf Sternen bewertet.

Mehr Informationen gibt es wie immer von Steam. Auf der Plattform von Valve konnte der Team-Shooter bislang einen Höhepunkt von 444.286 gleichzeitigen Spielern erreichen. Derzeit befinden sich noch rund 180.000 Nutzer auf den Servern.

Die Spieler auf Steam schätzen „Marvel Rivals“ derzeit als „größtenteils positiv“ ein. 76 Prozent der bislang abgegebenen Bewertungen fielen dabei positiv aus (Stand: 06. Dezember 2024, 11 Uhr).

„Alle 30+ Charaktere zum Start verfügbar zu machen, nicht-FOMO Battlepass-Systeme (der BP verfällt nie), die Möglichkeit, die In-Game-Währungen 1:1 umzuwandeln (Premium und Free) sollte der neue Industriestandard sein!“, schreibt ein Spieler auf Steam. „Dies ist ein Spiel, das deine Zeit und deine Mühen respektiert.“

Weiter wird etwa das Design der Charaktere gelobt. Das Spiel würde gut laufen und Spaß machen. Andere Nutzer kritisieren jedoch fehlende Optimierungen oder dass sich „Marvel Rivals“ zu nah an „Overwatch“ hält.

Erste Season beginnt im Januar

Mit dem Release hat Season 0 von „Marvel Rivals“ begonnen, mit der die Geschichte des Spiels ins Rollen kommt: Der Kampf zwischen Doctor Doom und seinem Zukunfts-Ich aus dem Jahr 2099 lässt unzählige Universen kollidieren. Superhelden und Superschurken aus dem gesamten Multiversum müssen jetzt zusammenkommen, um gegen die Bedrohung anzutreten.

Die erste Saison des Shooters soll im Januar erscheinen. Jede neue Season soll weitere Helden, Maps, neue Fähigkeiten und mehr ins Spiel bringen.

Quelle: Steam, SteamDB, PSN, GamingBolt

Weitere Meldungen zu Marvel Rivals.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren