Marvel Rivals vs. Overwatch: Ex-Blizzard-Boss sieht Situation wie bei Horizon & Light of Motiram

In der letzten Woche veröffentlichte der Publisher NetEase Games den kostenlos spielbaren Team-Shooter "Marvel Rivals". Dessen offensichtliche Gemeinsamkeiten zur "Overwatch"-Reihe riefen mit Mike Ybarra den ehemaligen Boss von Blizzard Entertainment auf den Plan.

In der vergangenen Woche veröffentlichte der Publisher NetEase Games den teambasierten PvP-Shooter „Marvel Rivals“. Wie die ersten Eindrücke der Spieler zeigten, kam der Titel bei der Community recht gut an.

Auch die ersten Spielerzahlen lassen auf einen erfolgreichen Start schließen. Kritischer steht dem Ganzen da schon Mike Ybarra, der ehemalige Boss von Blizzard Entertainment, gegenüber. In einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet fand Ybarra deutliche Worte für „Marvel Rivals“. Dabei bezeichnete er den Free2Play-Shooter aufgrund seiner offensichtlichen Gemeinsamkeiten als einen simplen „Overwatch“-Klon.

Gleichzeitig nahm Ybarra nach der Entwicklung rund um „Light of Motiram“ chinesische Publisher allgemein ins Visier.

Ybarra kritisiert chinesische Publisher

Im weiteren Verlauf des gelöschten Tweets unterstellte Ybarra chinesischen Publishern indirekt, gerne einmal auf Kopien oder Klone erfolgreicher Titel zu setzen. Ein Vorwurf, der in den letzten Wochen durchaus berechtigt sein dürfte.

Bei „Marvel Rivals“ handelt es sich nämlich nicht um den einzigen Titel eines chinesischen Publishers, der zuletzt für Gesprächsstoff sorgte.

So kündigte die Tencent-Tochter Polaris Quest Ende November das Survival-MMO „Light of Motiram“ an. Während der Titel spielerisch eigene Wege geht und auf die klassische Multiplayer-Survival-Kost setzt, sorgten stilistisch die mehr als offensichtlichen Gemeinsamkeiten mit der „Horizon“-Reihe für Kritik.

Sei es die Gestaltung der Spielwelt, die von riesigen Maschinenwesen dominiert wird, das Design der Maschinen an sich oder das Kampfgeschehen. In vielen Bereichen ist nicht zu übersehen, welcher Titel bei „Light of Motiram“ Pate stand.

Spieler korrigieren den Tweet von Ybarra

Ein Großteil der Spieler stimmte den Aussagen von Ybarra zu. Allerdings gab es auch Kritik. Um seinen Standpunkt zu untermauern, hob der ehemalige Boss vom Blizzard Entertainment neben den spielerischen Gemeinsamkeiten auch den Namen eines Charakters von „Marvel Rivals“ hervor.

„Ich meine, sogar der Charaktername. Windowmaker in Overwatch vs. Black Widow in Marvel Rivals. NetEase, Tencent… sie sind alle gleich“, meinte Ybarra.

Hier sprang allerdings die Community ein und wies berechtigterweise darauf hin, dass es sich bei Black Widow um einen bekannten Comic-Charakter handelt.

„Natasha Romanoff, alias Black Widow, ist eine beliebte Marvel-Heldin, die ihr Comic-Debüt 1964 gab, mehr als 50 Jahre vor der Erfindung von Overwatch und Widowmaker“, so die Community-Note unter Ybarras Tweet.

„Marvel Rivals“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

