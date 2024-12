PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 15 bringt PS5 Slim und Final Fantasy 7 Rebirth

Am 15. Tag des PlayStation-Adventskalenders warten eine PS5 Slim, das Spiel “Final Fantasy 7 Rebirth" und ein Avatar auf Teilnehmer. Zusätzlich gibt es einen Blick in das PlayStation-Jahr 2008.

Seit dem Start des PlayStation-Adventskalenders 2024 bietet Sony eine Reihe von Gewinnen, die Hardware und Spiele umfassen. Auch heute entdecken Teilnehmer wieder einen solchen Mix. Ebenso gibt es einen Rückblick auf die PlayStation-Geschichte, der schockt.

Die Preise hinter de 15. Türchen

Das heutige Highlight ist eine PS5 Slim samt Disk-Laufwerk mit dem Spiel “Final Fantasy 7 Rebirth”. Für Fans der beliebten JRPG-Reihe bietet Sony zudem einen Nebenpreis: eine eigenständige Kopie des Spiels. Teilnehmer können sich außerdem über einen Sofortpreis freuen, der den digitalen PSN-Avatar „Cuto Roboto“ freischaltet.

Auch zur Halbzeit gilt: Die Teilnahme am Gewinnspiel ist über Credits möglich, die Spieler verschiedene Aktivitäten freischalten. Ein Grundinventar gibt es bereits dank der im Vorfeld freigeschalteten Trophäen. Spieler können zudem Rätsel lösen, Seiten besuchen und über andere Aktionen Credits freischalten.

Die Gewinne in der Übersicht:

Hauptpreis: PS5 Slim mit Final Fantasy 7 Rebirth

PS5 Slim mit Final Fantasy 7 Rebirth Nebenpreis: Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth Sofortpreis: Cuto Roboto als PSN-Avatar

Ein Ticket, das zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt, kostet 750 Credits. Die Gewinner werden täglich um 20:15 Uhr live auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bekannt gegeben sowie per Mail informiert.

Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Gewinnspiel:

Rückblick: Das PlayStation-Jahr 2008

2008 führte Sony mit dem DualShock 3 einen neuen Controller ein – zumindest in westlichen Ländern. Das japanische Publikum war bereits 2007 an der Reihe. Die Kombination aus Bewegungssteuerung und Vibration bot Spielern in der dritten Generation ein immersiveres Erlebnis.

Ein weiteres Highlight des Jahres war PlayStation Home, eine interaktive Onlinewelt, in der Spieler mit individuell gestalteten Avataren interagieren konnten. Die Plattform ermöglichte es, Trailer anzuschauen, Events zu besuchen und über Textnachrichten zu kommunizieren. PlayStation Home wurde 2015 eingestellt – in Hinblick auf PlayStation VR womöglich zu früh.

2008 markierte auch die Veröffentlichung von “LittleBigPlanet”. Das Spiel war mehr als ein klassischer Plattformer. Es bot Spielern die Möglichkeit, eigene Level zu erstellen und diese mit der Community zu teilen. Es folgten mehrere Nachfolger. Mit dem 2020 veröffentlichten “Dreams” erweiterte der Entwickler Media Molecule das Baukastenprinzip deutlich.

Der PlayStation-Adventskalender 2024 läuft bis zum 24. Dezember und umfasst insgesamt 30 Türchen. Neben Hardware, darunter die PS5 Pro und Jubiläumseditionen von Controllern und dergleichen, gehören regelmäßig Spiele zu den Preisen. Für die Teilnahme ist ein aktives PlayStation-Konto vonnöten.

