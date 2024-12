Beat Saber: Metallica rockt los und diese Songs sind dabei

Das VR-Spiel “Beat Saber” hat neue Musikstücke erhalten: Das “Metallica Music Pack” bringt 17 Songs der legendären Metal-Band in den Titel. Neben der umfangreichen Songauswahl gibt es auch neue Gameplay-Funktionen und Anpassungsoptionen.

Nach monatelangen Spekulationen haben die Entwickler von “Beat Saber” das “Metallica Music Pack” veröffentlicht. Die Erweiterung bietet Fans der Metal-Urgesteine die Möglichkeit, ihre Lieblingssongs in der virtuellen Realität zu erleben.

Mit 17 Metallica-Titeln im Gepäck ist das Musikpaket laut Entwickler das bislang „größte und anspruchsvollste“ Update des VR-Spiels.

Metallica Music Pack: One, Master of Puppets, Fuel und mehr

Das Metallica Music Pack umfasst eine ordentliche Auswahl von Songs, darunter Klassiker wie “Enter Sandman”, “Master of Puppets” und “Nothing Else Matters”.

Die vollständige Setlist:

Atlas, Rise!

Battery

Blackened

Creeping Death

Enter Sandman

Fade to Black

For Whom the Bell Tolls

Fuel

Hit the Lights

King Nothing

Lux Æterna

Master of Puppets

Nothing Else Matters

One

Sad But True

Seek & Destroy

The Unforgiven

Die Gesamtspielzeit beträgt 41 Minuten, doch aufgrund der anspruchsvollen Beatmaps könnte es deutlich länger dauern, alle Songs zu meistern, heißt es.

Das “Metallica Music Pack” ist ab sofort für „Beat Saber“ verfügbar. Spieler können es einzeln für 19,99 Euro oder im Paket mit dem Hauptspiel erwerben. Bis zum 31. Januar 2025 wird das Bundle zum reduzierten Preis von 39,99 Euro angeboten. Ebenfalls dürfen einzelne Stücke für 1,99 Euro aus dem Store geladen werden.

Neue Gameplay-Funktionen und visuelle Effekte

Mit der Veröffentlichung des “Metallica Music Packs” führt “Beat Saber” auch eine neue Gameplay-Funktion ein: die variable Notengeschwindigkeit. Dabei passt sich die Geschwindigkeit der Würfel an die Intensität des jeweiligen Songs an. Diese Neuerung erhöht laut Entwickler die Komplexität des Spiels und wird auch in zukünftigen Beatmaps zum Einsatz kommen.

Zusätzlich gibt es eine neue Umgebung, die mit gebogenen Metallstrukturen, Feuer- und Lichteffekten sowie Lasern für eine immersive Spielerfahrung sorgen soll. Die Optik ist auf das Metal-Genre abgestimmt.

Spieler haben außerdem die Möglichkeit, die Farbe der Würfel individuell anzupassen – eine Funktion, die besonders für farbenblinde Nutzer hilfreich sein soll.

Nachfolgend ein Trailer zum neuen Metallica-Pack:

