Seit der Einführung des „Steam Direct“-Programms wird die Valve-Plattform mit qualitativ minderwertigen Veröffentlichungen regelrecht bombardiert. Dahingegen macht Sonys PlayStation Store eine recht annehmbare Figur, doch manchmal machen auch dort fragwürdige Neuerscheinungen von sich reden.

So etwa eine kurz bevorstehende Fahrsimulation von Tetyana Vysochanska, die klangvoll mit „Grand Taxi Auto“ betitelt wurde. Um diesem Namen gerecht zu werden, wird der Titel mit „GTA“-ähnlichen Key Facts beworben. Von einer „riesigen, offenen Welt“ ist auf der Store-Seite die Rede, von „Untergrundrennen“ und „Verfolgungsjagden“. Dass Vysochanska mit diesem Spiel im Fahrtwind von „Grand Theft Auto 6“ fahren möchte, ist höchst offenkundig.

Was der hohe Output über den Entwickler verrät

Dabei macht es ganz den Anschein, als habe es sich Tetyana Vysochanska zu einem Sport gemacht, aktuell gefragte Spielkonzepte aufzugreifen und schnellstmöglich in klingende Münze zu verwandeln. So wurden laut GameFAQs unter dem Namen Vysochanska allein während des letzten halben Jahres mehr als 15 PlayStation-4-Spiele veröffentlicht.

Recht erwartungsgemäß handelt es sich auch bei diesen Titeln größtenteils um stumpfe Kopien erfolgreicher Konzepte – darunter „Dark Souls“ („Dark Fantasy Saga“) und „Like a Dragon / Yakuza“ („Yakuza Shadows of New York“). Ebenfalls nicht überraschend kommen hier die eher mäßigen Kundenbewertungen von in der Regel 2 oder 3 von möglichen 5 Sternen.

Freilich ist es einem einzelnen Entwickler unmöglich, in derart kurzer Zeit so viele Spiele zum Goldstatus zu bringen. Deswegen wird Tetyana Vysochanska zum Beispiel angelastet, im Falle von „Grand Taxi Auto“ möglicherweise Assetts aus der UE5-Demo „The Matrix Awakens“ verwendet zu haben. Dass sich Vysochanska hier zumindest Store Assets bedient haben könnte, ist sehr wahrscheinlich.

Auch wird dem Macher von „Grand Taxi Auto“ in dem oben verlinkten Posting der exzessive Gebrauch von künstlicher Intelligenz vorgeworfen, was angesichts seiner Produktivität durchaus in Betracht gezogen werden kann. Zum Skripten von Engine-Ereignissen lässt sich etwa die populäre Chat-K.I. „Chat GPT“ verwenden, wenn sie gegenwärtig auch noch hohe Fehlerquoten produziert.

