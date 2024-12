Vom Warten auf GTA 6 genervt?: Ein „Studio“ leidet mit euch und „kündigt“ GTA 6-Satire an

Unter dem Namen "Grand Taking Ages 6" tauchte unter den Neuankündigungen im PlayStation Store ein Titel auf, der die lange Wartezeit von großen Titeln wie "GTA 6" satirisch behandelt. Ob wir es hier in der Tat mit einem echten Spiel zu tun haben, bleibt jedoch abzuwarten.

Zu den am sehnlichst erwarteten Videospielen gehört zweifelsohne der Open-World-Blockbuster „GTA 6“. Diesen stellte uns Rockstar Games Ende 2023 in Form eines ersten Trailers vor. Unterstrichen wurde der Stellenwert, den „GTA 6“ unter den Spielern einnimmt, kürzlich von den Golden Joystick Awards.

Im Rahmen des Events sicherte sich „GTA 6“ nämlich den „Most Wanted“-Award. Für die Auszeichnung stimmen auf den Golden Joystick Awards die Spieler ab. Während die Community in den letzten Tagen über die nahende Veröffentlichung eines zweiten Trailers zu „GTA 6“ spekulierte, verarbeitet Violarte die Wartezeit auf den neuen Rockstar-Blockbuster auf eine ganz eigene Art und Weise.

Unter dem Namen „Grand Taking Ages 6“ tauchte unter den Ankündigungen im PlayStation Store ein Titel auf, der die lange Entwicklungszeit von großen Titeln wie „GTA 6“ satirisch behandeln soll. Oder wie es die Entwickler ausdrücken: „Das mit größter Spannung erwartete Spiel über die Entwicklung des mit größter Spannung erwarteten Spiels!“

Stellt euch den Herausforderungen der Entwicklung

In der offiziellen Beschreibung von „Grand Taking Ages 6“ weist Violarte darauf hin, dass es in dem satirischen Titel an euch liegt, ob ihr für das größte Meisterwerk oder den größten Fehlschlag der Videospielgeschichte verantwortlich seid. Ihr leitet das „Videospielstudio eurer Träume“ und kämpft dabei nicht nur mit den Widrigkeiten, die die Entwicklung von großen Videospielen mit sich bringt.

Zu den weiteren Herausforderungen gehören ungeplante Verschiebungen und der daraus resultierende Unmut der Spieler. Gleichzeitig meistert ihr den Umgang mit übermäßig kritischen Journalisten oder die Kunst, kreative Ausreden zu erfinden.

Die Schlüssel-Features in der Übersicht

Lebt das Leben eines Entwicklers: Euer Gaming-Imperium beginnt in einer winzigen Wohnung. Baut sie auf, erweitert sie.

Epische Schlachten: Stelle dich wütenden Fans, rivalisierenden Entwicklern und Social-Media-Kriegern.

Baut euer Studio: Gestalte einen Arbeitsbereich, stelle ein Dreamteam ein, kümmere dich um den Kaffeevorrat.

Endloses Drama: Bewältige Leaks, Abstürze, kryptische Tweets und „Überraschungsmechanismen“.

Echter Spiele-Entwickler-Tycoon: Bringe Hype und Verschiebungen oder Versprechen und Realität ins Gleichgewicht.



„Grand Taking Ages 6“ wurde laut dem Studio von realen Ereignissen in der Spielebranche inspiriert. Gleichzeitig verspricht Violarte einen satirischen Blick auf die Spieleentwicklung und das endlose Warten auf bestimmte mit Spannung erwartete Titel.

Der Release von „Grand Taking Ages 6“ soll im Mai 2025 erfolgen. Definitiv noch vor der Veröffentlichung von „GTA 6“ im Herbst 2025, wie die Beschreibung betont.

Ob es dazu kommen wird, bleibt aber abzuwarten. Wie ein Blick auf die offizielle Website von Violarte verrät, wurde diese nämlich erst kürzlich erstellt und mit diversen Fake-Titeln gefüllt. Daher liegt der Gedankengang nah, dass sich ein Scherzkeks einen Witz aus dem Hype um „GTA 6“ machte und die teilweise laschen Kontrollen von Sony nutzte, um einen nicht existenten Titel im PlayStation Store zu platzieren.

Eine entsprechende Anfrage seitens der Kollegen von IGN ließen Sony und Violarte bislang unbeantwortet.

