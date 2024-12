The Witcher 3: „Widerlich“ – Geralt sollte einst Night City aus Cyberpunk 2077 besuchen

Bereits in „The Witcher 3“ sollte Geralt einen Abstecher nach Night City - der bekannten Dystopie-Metropole aus „Cyberpunk 2077“ - wagen. Letztlich entschied sich Entwickler CD Projekt Red aber dagegen. Ein Skript zu Geralts Besuch in der Zukunft ist nun dennoch aufgetaucht.

Vor „Cyberpunk 2077“ machte Entwickler CD Projekt Red vor allem durch die erfolgreiche „The Witcher“-Reihe auf sich aufmerksam. Wie findige Dataminer nun herausgefunden haben, sollte Hexer Geralt von Riva aber bereits in „The Witcher 3“ einen Abstecher nach Night City unternehmen. Die entsprechenden Auszüge aus dem geplanten Skript sind jetzt veröffentlicht worden.

Demnach sollte Geralt in „The Witcher 3“ einen kurzen Blick auf die dystopische Zukunftsmetropole aus „Cyberpunk 2077“ erhaschen, sodass die Spieler des Rollenspiels einen ersten Eindruck des kommenden Projekts bekommen sollten. Allerdings sollte der Hexer den Zeilen des geplanten Skripts zufolge von der Lebensqualität in Night City nicht gerade sehr angetan sein.

Geralt findet Night City wohl „widerlich“

Im Rahmen der Questreihe „Durch Raum und Zeit“ in „The Witcher 3“ reisen Geralt und der Elf Avallac’h durch gleich mehrere Dimensionen – darunter eine Wüste, ein vergiftetes Tal, eine Eistundra und auch eine Unterwasserwelt. Dem Skript aus dem Jahr 2012 nach sollte ursprünglich aber auch Night City dabei sein. Der Dialog zwischen dem Hexer und seinem Weggefährten war wie folgt geplant:

Geralt: „Was… Was ist das für ein Ort? Ist das das Jenseits?“

Avallac’h: „Nein. Nur eine weitere der Realitäten, durch die die Spirale führt… Technologisch fortgeschritten, aber gebrochen. Sterbend.“

Geralt: „Widerlich. Dieser Gestank, dieser Lärm… Wie kannst du hier leben?!“

Avallac’h: „Du solltest es besser wissen. Diese Welt wird von Menschen bewohnt, nicht von Elfen.“

Letztendlich hat es diese Passage nie in die fertige Version von „The Witcher 3“ geschafft. Ebenso wenig wie die Idee, dass Gerald bei seinem Besuch in Night City einem Bettler eine Münze zuwirft. Der wiederum sollte dann in „Cyberpunk 2077“ auftauchen – mittlerweile reich, dem Novigrad-Gold des Hexers sei Dank. Weshalb sich Entwickler CD Projekt RED am Ende gegen das Easter-Egg entschied, bleibt nur zu vermuten.

The Witcher 4 und Cyberpunk-Fortsetzung bereits in Entwicklung

Möglicherweise plant das polnische Studio seine Idee für das kommende „The Witcher 4“ umzusetzen, welches sich bereits in der Entwicklung befindet. Erst kürzlich gaben die Macher bekannt, dass sich der Titel mittlerweile auch in der Vollproduktion befindet. Allerdings werden wir uns bis zum Release von „The Witcher 4“ wohl noch ein paar Jahre gedulden müssen. Außerdem ist aktuell auch noch fraglich, ob Geralt von Riva erneut die Hauptrolle spielen wird.

Neben „The Witcher 4“ arbeitet CD Projekt Red derzeit auch noch an einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“. Doch hier werden Fans vermutlich ebenfalls noch einiges an Geduld aufbringen müssen. Immerhin wurde erst kürzlich ein neues Update für „Cyberpunk 2077“ angekündigt, sodass sich ein Besuch von Night City schon bald wieder lohnen könnte.

