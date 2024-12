Cyberpunk 2077: PS5-Pro-Support und NG+ mit Update 2.2? CD Projekt klärt auf

Seit der Ankündigung des Update 2.2 für Cyberpunk 2077 rissen bei CD Projekt Red die Spielerfragen nicht ab. Insbesondere über den Themen New Game Plus und PS5-Pro-Unterstützung hängt ein Fragezeichen – nun antwortet der Community Director.

Im Mai dieses Jahres hatte CD Projekt Red die Akte „Cyberpunk 2077“ eigentlich für geschlossen erklärt. Doch wie wir kürzlich berichteten, hat es sich der polnische Spieleentwickler anders überlegt. So soll am 10. Dezember das neue Update 2.2 für das Open-World-Rollenspiel vorgestellt werden, ließ CD Projekt via der offiziellen X-Seite verlauten.

Zu diesem Thema schaltete sich jüngst auch der Global Community Director Marcin Momot ein. Ebenfalls über den Kurznachrichtendienst X ließ Momot wissen, dass bei dem Studio hinter „Cyberpunk 2077“ viele Fragen zum Update 2.2 eingegangen seien. Im Fokus des Interesses standen demnach eine mögliche PS5-Pro-Unterstützung sowie ein New-Game-Plus-Modus, jedoch werde beides nicht in dem neuen Patch enthalten sein, so Momot.

Gleichwohl habe man einige andere „coole Dinge“ in der Pipeline, worüber im neuen Stream (am heutigen 10. Dezember) gesprochen werde. Ausgestrahlt wird die besagte Live-Präsentation um 17 Uhr unserer Zeit auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen von CD Projekt Red.

Bezüglich der Inhalte des Updates 2.2 verweist CD Projekt Red leider gänzlich auf die oben erwähnte neue Folge des „REDstreams“. Die Community erwartet zusätzliche Features und möglicherweise weitere Fehlerbehebungen sowie Optimierungen. Denn der Katastrophen-Launch im Jahr 2020 hinterlässt bis heute seine Spuren – was damals während der Entwicklung alles schiefging, lässt sich an dieser Stelle nachlesen.

Die Ankündigung des Update 2.2 kam auch deshalb überraschend, weil die „Cyberpunk“-Spieleschmiede gleichzeitig an einem Nachfolger mit dem Arbeitstitel „Project Orion“ werkelt. Dieser soll in den nordamerikanischen CDPR-Studios in Boston und Vancouver entwickelt werden, um dem Sequel eine authentische amerikanische Perspektive verleihen zu können.

Ansonsten ist über „Project Orion“ aktuell nicht viel bekannt, da sich das Spiel noch in der Konzeptionsphase befindet. Beteiligt sind Team-Mitglieder, die schon an der Feinabstimmung von „Cyberpunk 2077“ sowie an der Erweiterung „Phantom Liberty“ gearbeitet haben. Als technischer Unterbau wird die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen.

