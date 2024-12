Cyberpunk 2077: Update 2.2 bringt neue Features zum Jubiläum

Erst vor einem halben Jahr hatte Entwickler CD Projekt Red bekannt gegeben, dass man sich endgültig von „Cyberpunk 2077“ distanzieren würde und sämtliche Nachfolgearbeiten abgeschlossen wären. Doch wie das polnische Studio nun überraschend über den Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben hat, wird es doch noch ein Update für „Cyberpunk 2077“ geben.

Demnach scheinen die Entwickler hinter den Kulissen auch trotz ihrer Aussagen weiterhin an „Cyberpunk 2077“ gearbeitet zu haben. Jetzt befindet sich das Update 2.2 für das futuristische Action-Rollenspiel im Anmarsch. Offiziell vorgestellt wird der Patch am morgigen Dienstag in einem Livestream. Passend dazu feiert „Cyberpunk 2077“ morgen auch sein viertes Jubiläum.

Wie Entwickler CD Projekt Red bekannt gegeben hat, wird der Livestream zum Jubiläum von „Cyberpunk 2077“ am 10. Dezember 2024 um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Interessierte Spieler können wie gewohnt über die Streaming-Plattform Twitch zuschauen. Außerdem wird die Show erstmals auch simultan auf dem offiziellen YouTube-Kanal von CD Projekt Red übertragen.

Auf welche Änderungen sich Fans von „Cyberpunk 2077“ mit dem kommenden Update freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Aber auch komplett neue Features wären im Bereich des Möglichen. Eventuell wird „Cyberpunk 2077“ durch das neue Update 2.2 ebenfalls für die PS5 Pro optimiert, um von der leistungsstärkeren Hardware der Konsole profitieren zu können.

Nachfolger zu Cyberpunk 2077 bereits in Entwicklung

Ursprünglich veröffentlicht wurde „Cyberpunk 2077“ bereits am 10. Dezember 2020. Dabei hatte das Action-RPG mit einem katastrophalen Start zu kämpfen. Vor allem die PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ wurde von zahlreichen technischen Probleme geplagt. Im Laufe der Jahre hat Entwickler CD Projekt Red das Chaos jedoch in den Griff bekommen und mit etlichen Updates nachgebessert.

Letztendlich wurde „Cyberpunk 2077“ zu einem großen Erfolg für das Studio und konnte sich über 30 Millionen Mal verkaufen. Kein Wunder also, dass sich bereits ein Nachfolger in der Entwicklung befindet. Unter dem Arbeitstitel „Project Orion“ entsteht der „Cyberpunk 2077“-Nachfolger allerdings nicht in Polen, sondern in den nordamerikanischen Niederlassungen in Boston und Vancouver. Laut CD Projekt Red würde es sich bei der Fortsetzung eben auch um eine typisch amerikanische Geschichte handeln.

