Dragon Age The Veilguard: So könnt ihr 5 Stunden probespielen

Wer bislang mit dem Kauf von „Dragon Age: The Veilguard“ gehadert hat, bekommt nun die Möglichkeit, ganze fünf Stunden lang in das Action-Rollenspiel hineinzuschnuppern. Wir verraten euch, wie ihr Probespielen könnt.

Mit „Dragon Age: The Veilguard“ erschien Ende Oktober der langersehnte neueste Teil von BioWares beliebter Rollenspiel-Reihe. Doch bereits im Vorfeld der Veröffentlichung zeigten sich einige Fans skeptisch – unter anderem aufgrund des neu ausgerichteten Artdesigns. Wer bisher also unschlüssig war, ob er mit „Dragon Age: The Veilguard“ glücklich werden könnte, zögerte mit dem Kauf. Nun gewähren euch BioWare und Electronic Arts aber die Chance zum Probespielen.

Ab sofort steht nämliche eine Test-Version von „Dragon Age: The Veilguard“ bereit – einzige Voraussetzung ist ein aktives Abo von EA Play. Interessierte Spieler können dann insgesamt fünf Stunden lang in das Action-RPG hineinspielen. Angefangen vom umfangreichen Charakter-Editor und dem chaotisch-actionreichen Start in der Stadt Minrathous, können Spieler in den fünf Stunden so weit in der Geschichte voranschreiten, wie es ihnen gelingt.

Charakter-Editor kostenlos veröffentlicht

Falls ihr in der Test-Version von „Dragon Age: The Veilguard“ nicht zu viel Zeit bei der Erstellung eures Helden verbringen wollt, könnt ihr euch im Vorfeld auch den Charakter-Editor kostenlos herunterladen und ausprobieren. Diesen haben die Entwickler vor einigen Tagen zum Download im PlayStation Store bereitgestellt:

Im Anschluss an die fünf Stunden der Probierfassung haben interessierte Spieler natürlich die Möglichkeit, die Vollversion von „Dragon Age: The Veilguard“ zu kaufen. Die Spielstände können dann selbstverständlich auch übernommen werden, sodass ihr euer Abenteuer nicht erneut beginnen müsst.

Keine weiteren Inhalte geplant

Die Geschichte von „Dragon Age: The Veilguard“ versetzt Spieler in die Rolle von Rook, der gemeinsam mit seinem Mentor Varric die titelgebende Schleierwacht rekrutieren muss, um die Elfengötter davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Dabei findet das Abenteuer im Rahmen des Hauptspiels auch ein endgültiges Ende: Wie Entwickler BioWare kürzlich bekannt gegeben hat, sind keine DLCs für „Dragon Age: The Veilguard“ geplant.

Auch ein möglicher New-Game-Plus-Modus ist für „Dragon Age: The Veilguard“ nicht vorhergesehen. Allerdings haben die Entwickler bereits einige Updates veröffentlicht, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Auch für das nächste Jahr sind noch weitere Aktualisierungen in Arbeit, die möglicherweise Änderungen an der Balance der Klassen vornehmen werden.

