Dragon Age The Veilguard: Charakter-Editor kostenlos im PS Store und Patch 4 angekündigt

Dragon Age The Veilguard:

Passend zum heutigen "Dragon Age"-Day kündigte BioWare nicht nur das vierte Update zu "Dragon Age: The Veilguard" mit diversen Verbesserungen an. Zudem könnt ihr den umfangreichen Charakter-Editor des Fantasy-RPGs ab sofort kostenlos ausprobieren.

Nachdem die ersten Spielerzahlen auf Steam durchaus positiv ausfielen, lieferte uns Mat Piscatella kürzlich weitere Details zum Launch von „Dragon Age: Inquistion“.

Laut dem Circana-Analysten legte das neue „Dragon Age“ in den USA einen „guten, wenn auch nicht überragenden Start“ hin. Da der Titel von BioWare zum Launch mit diversen Problemen beziehungsweise Fehlern zu kämpfen hatte, folgten seit dem Release mehrere Updates.

Das letzte Update erschien Ende November und brachte knapp 60 Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich. Zum heutigen „Dragon Age“-Day kündigte BioWare das nunmehr vierte Update zum Fantasy-Rollenspiel an.

Bugfixes, eine neue Rüstung und mehr

Einen konkreten Termin spendierten die Entwickler dem Update #4 in der heutigen Ankündigung zwar noch nicht, lieferten aber zumindest erste Details zu den gebotenen Inhalten und Verbesserungen. Zum einen dürfen sich Fans des 2011 veröffentlichten „Dragon Age 2“ auf eine kleine Überraschung freuen.

So feiert die Rüstung von Hawke inklusive der ikonischen Blutspritzer des „Dragon Age 2“-Protagonisten in „Dragon Age: The Veilguard“ ein Comeback.

Des Weiteren nehmen sich die Entwickler von BioWare im Rahmen des Updates #4 des Foto-Modus an. Dieser wird euch nach der Veröffentlichung des neuen Updates die Möglichkeit einräumen, das Spielgeschehen auch in den zahlreichen Zwischensequenzen zu pausieren und Fotos zu schießen.

Abgerundet wird das kommende Update von neuen Teints für die Qunari und mehr als 20 Fehlerbehebungen, auf die BioWare allerdings noch nicht näher einging.

Charakter-Editor kostenlos verfügbar

Zu den Pluspunkten von „Dragon Age: The Veilguard“, die die Spieler positiv hervorhoben, gehörte der vielseitige Charakter-Editor. Um das Rollenspiel weiteren Spielern schmackhaft zu machen, stellten EA und BioWare den Editor in Form eines kostenlosen Downloads bereit. Wer sich selbst ein Bild von der Charakter-Erstellung des neuen BioWare-RPGs machen möchte, findet den besagten Editor im PlayStation Store.

Solltet ihr euch anschließend zum Kauf der Vollversion entscheiden, könnt ihr eure erstellten Charaktere übertragen und mit diesen euer Abenteuer beginnen.

Abschließend sei angemerkt, dass „Dragon Age: The Veilguard“ zu den Titeln gehört, die in Deutschland das „Keine Jugendfreigabe“-Siegel tragen und somit nur für ein volljähriges Publikum freigegeben sind. Daher wird für den Editor im PlayStation Store der symbolische Betrag von 0,25 Euro fällig, sofern ihr über keine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügt.

„Dragon Age: The Veilguard“ erschien Ende Oktober für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

