Dragon Age The Veilguard: Ein guter, aber kein großartiger Start – Analyst liefert Details

Im Gespräch mit IGN ging der Circana-Analyst Mat Piscatella noch einmal auf den US-Verkaufsstart des Rollenspiels "Dragon Age: The Veilguard" ein. Dabei verriet er, warum in die in dieser Woche veröffentlichten Charts noch nicht zu viel hineininterpretieren sollten.

In dieser Woche veröffentlichten die Marktforscher von Circana die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts zum abgelaufenen Monat Oktober 2024.

Diesen ließ sich unter anderem entnehmen, dass BioWares neues Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ in den USA auf dem sechsten Platz in die Software-Charts einstieg. Ein verhaltener Start, der laut dem Circana-Analysten Mat Piscatella jedoch nur die halbe Wahrheit erzählt. Laut Piscatella gilt zum einen zu beachten, dass in den aktuellen US-Charts lediglich die Verkäufe vom 31. Oktober bis zum 2. November 2024 erfasst wurden.

Somit flossen bei „Dragon Age: The Veilguard“ lediglich drei Verkaufstage in die Erhebung ein. Doch noch einen zweiten Faktor gilt es zu beachten.

Charts berücksichtigen lediglich die PS5 und die Xbox Series X/S

Laut Piscatella übermittelt der für das Rollenspiel verantwortliche Publisher Electronic Arts keine Verkaufszahlen von Steam. Somit erfassten die Erhebungen für die aktuellen US-Software-Charts lediglich die Absätze auf den Konsolen.

Würde man auch den PC beziehungsweise Steam berücksichtigen, würde „Dragon Age: The Veilguard“ in den US-amerikanischen Software-Charts etwas besser dastehen. Zumal das neue Werk von BioWare auf Steam durchaus erfolgreich startete.

Die Verkaufszahlen auf dem PC und den Konsolen zusammengerechnet, hätte es für das Fantasy-RPG wohl für einen Einstieg auf dem dritten Platz reichen können, wie Piscatella meint. Der Analyst weiter: „Wären Dragon Age: The Veilguards PC-Absätze enthalten, hätte es einen höheren Platz in der Liste der meistverkauften Titel belegt. Vielleicht sogar den dritten Platz insgesamt.“

„Leider werden digitale Verkäufe jedoch nur nach Ermessen des Publishers in diese speziellen Charts aufgenommen.“

Circana spricht von einem guten Start

Aufgrund der Tatsache, dass die US-Charts im Fall von „Dragon Age: The Veilguard“ lediglich drei Tage erfassen, ist es laut Piscatella noch zu früh für ein vorläufiges Fazit. Von einem Vergleich mit dem Vorgänger „Dragon Age: Inquisition“ einmal ganz zu schweigen.

Abschließend weist der Analyst darauf hin, dass die Verkaufszahlen im November Aufschluss darüber geben könnten, in welche Richtung sich BioWares neues Rollenspiel kommerziell bewegt.

„Betrachtet man nur die ersten Verkaufstage und die anfänglichen Engagement-Level laut dem Player Engagement Tracker von Circana, war es ein guter – aber nicht großartiger – Start“, sagte Piscatella.

„Dragon Age: The Veilguard hat in der Veröffentlichungswoche nicht die Verkaufszahlen von Final Fantasy 7: Rebirth oder Dragon’s Dogma 2 erreicht. Es wird ein wenig mühsam sein, die lebenslangen Verkaufszahlen von Inquisition zu erreichen.“

„Aber noch einmal: Es ist noch sehr früh, und ein großer Teil der Geschichte steht noch aus. Der November wird uns ein viel klareres Bild vermitteln.“

