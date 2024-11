Dragon Age The Veilguard: Erste Zahlen beeindrucken – Jedi Survivor hat das Nachsehen

Dragon Age The Veilguard:

“Dragon Age: The Veilguard" entwickelt sich zu einem vollen Erfolg. Kurz nach dem Launch liegen die ersten Ergebnisse vor, die sogar einen EA-Hit aus dem vergangenen Jahr in den Schatten stellen.

Electronic Arts und BioWare blicken mit “Dragon Age: The Veilguard” offenbar auf einen erfolgreichen Launch. Das Fantasy-Rollenspiel ist die erste neue “Dragon Age”-Veröffentlichung seit einem Jahrzehnt und konnte bei Spielern trotz aller Gegenreaktionen punkten.

Das legen die ersten Zahlen zur PC-Version nahe. Auf Steam wurde ein Wert erreicht, der EAs vorherigen Singleplayer-Rekordhalter “Star Wars Jedi: Survivor” in den Schatten stellen konnte.

Von einem Flop weit entfernt

Die Veröffentlichung von “Dragon Age: The Veilguard” hat das Rollenspiel direkt an die Spitze der Verkaufscharts auf Steam befördert. Das gilt sowohl für Deutschland als auch für die weltweiten Steam-Charts. Selbst “Call of Duty: Black Ops 6” wurde verdrängt, verweilt aber schon eine Woche länger auf dem Markt.

Auch die Spielerzahlen deuten auf einen vollen Erfolg hin. Am ersten Tag erreichte “Dragon Age: The Veilguard” einen Höchstwert von 70.414 gleichzeitigen Steam-Spielern, womit der Titel knapp außerhalb der Top 10 der meistgespielten Titel auf der Plattform landete.

Zum Vergleich: “Star Wars Jedi: Survivor”, EAs vorheriger Rekordhalter für Singleplayer-Games, kam auf einen Spitzenwert von 67.855 gleichzeitigen Spielern. Damit ist “The Veilguard” nun der erfolgreichste Einzelspielertitel von EA auf Steam und übertrifft damit ebenfalls BioWares “Mass Effect: Legendary Edition”. Auch Games wie “Assassin’s Creed Odyssey” (über 62.000 gleichzeitige Spieler), “Tales of Arise” (über 60.000) und “Diablo 4” (über 55.000) mussten sich hinten anstellen.

Auf Steam gingen bislang knapp 3.000 Nutzerrezensionen ein. Auch hier zeigt sich ein “größtenteils positives” Bild. 79 Prozent der Steam-Spieler von “Dragon Age: The Veilguard” drückten den Daumen nach oben, was im Grunde den Metascore von 84 bestätigt.

PS5-Spieler sind ebenfalls begeistert

Auf der PS5 ist die Stimmung ähnlich: Im PlayStation-Store gingen bislang knapp 1.400 Stimmen ein. Im Schnitt wurden 4,58 von fünf möglichen Stimmen vergeben. 90 Prozent der Leute wählten vier oder die vollen fünf Sterne.

Andrew Wilson, CEO von EA, äußerte sich optimistisch über den Erfolg des Titels und erklärte, BioWare sei “zu seiner Stärke zurückgekehrt”. Laut Wilson könnte “The Veilguard” durch die Verschiebung von Konkurrenztiteln wie “Assassin’s Creed Shadows” einen zusätzlichen Schub erfahren.

Auch wir haben „Dragon Age: The Veilguard“ getestet. Im Fazit heißt es unter anderem: „Dragon Age: The Veilguard ist definitiv anders als bisherige Dragon Age-Spiele. Allerdings ist das nichts Schlechtes. Die Kämpfe etwa spielen sich schneller und actionreicher, sind aber gerade im späteren Spielverlauf enorm fordernd und befriedigend. Die Progression und auch die Erzählung rauschen Stunde um Stunde an einem vorbei.“

„Dragon Age: The Veilguard” wurde am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und veröffentlicht. Der Verkauf erfolgt digital und im Fall der Konsolen auch als Disk-Fassung.

