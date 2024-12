Dragon Age The Veilguard: Entwickler über mögliches New-Game-Plus und weitere Änderungen

Trotz mysteriöser Post-Credit-Szene, scheint die Geschichte von „Dragon Age: The Veilguard“ komplett abgeschlossen zu sein. Jüngst lies Entwickler BioWare verlauten, dass man keine zusätzlichen Inhalte in Form eines möglichen Story-DLCs planen würde. Doch was ist eigentlich mit einem New-Game-Plus-Modus? Game Director Corinne Busche äußerte sich nun zu diesem Thema und zu weiteren, möglichen Änderungen für „Dragon Age: The Veilguard“.

In einer Frage-Antwort-Runde auf dem „Dragon Age“-Subreddit gab Busche zu verstehen, dass die Entwickler noch immer einen genauen Blick auf die Balance der Klassen von „Dragon Age: The Veilguard“ werfen. Allerdings bräuchten die Spieler keine Nerfs zu befürchten: „Wir beobachten die Klassenausgewogenheit definitiv und haben generell den Standpunkt eingenommen, eher zu buffen als zu nerfen“, so Busche.

New-Game-Plus-Modus eher unwahrscheinlich

Als die Frage nach einem New-Game-Plus-Modus für „Dragon Age: The Veilguard“ auf dem Subreddit fiel, antwortete Busche: „Was NG+ angeht, haben wir darüber diskutiert, aber aktuell haben wir keine Pläne, es zu unterstützen.“ Das habe unter anderem auch etwas mit der Design-Philosophie der „Dragon Age“-Reihe zu tun. So bot bis heute noch kein Spiel der Serie ein New-Game-Plus.

Außerdem verfügen alle vier „Dragon Age“-Spiele über eine festgesetzte Obergrenze hinsichtlich des Spielerlevels, die stets ohne große Probleme in einem einzigen Durchgang erreicht werden konnte.

Abschließend gab Busche bekannt, dass auch die bislang drei verfügbaren Plätze für die Charaktererstellung nicht erweitert werden. Das habe unter anderem mit der Limitierung und der Architektur des Speicherstand-Systems von „Dragon Age: The Veilguard“ zu tun.

Dragon Age: The Veilguard Patch 4 im Anmarsch

Wann die von Busche erwähnten Änderungen an den Klassen von „Dragon Age: The Veilguard“ ihren Weg ins Spiel finden könnten, bleibt abzuwarten. Das letzte Update für das Rollenspiel erschien Ende November und bot knapp 60 Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Am 4. Dezember – dem sogenannten „Dragon Age“-Day – kündigte BioWare aber bereits Patch 4 an, der weitere Änderungen vornehmen wird.

Erhältlich ist „Dragon Age: The Veilguard“ seit dem 31. Oktober 2024 für die PlayStation 5, Xbox Series S/X und den PC. Dabei sorgte das Action-Rollenspiel bereits im Vorfeld seiner Veröffentlichung für einige Kontroversen. Und obwohl sich Entwickler BioWare zuletzt nicht zu den bisherigen Verkaufszahlen von „Dragon Age: The Veilguard“ äußern wollte, zeigten erste Analysen, dass der Titel dennoch einen guten Verkaufsstart hinlegen konnte.

