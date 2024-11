Dragon Age The Veilguard: Wird es DLC-Nachschub geben?

Dragon Age The Veilguard:

BioWares Fantasy-RPG „Dragon Age: The Veilguard" ist gerade erst erschienen, doch einige Fans warten bereits auf eine DLC-Ankündigung. Der Creative Director hat sich zu diesem Thema zu Wort gemeldet.

Mit der Veröffentlichung von „Dragon Age: The Veilguard“ hat das Entwicklerstudio BioWare ein weiteres Kapitel in der “Dragon Age”-Reihe aufgeschlagen. Während Spieler seit dieser Woche die Welt des RPGs erkunden können, stellt sich die Frage: Wird es in Zukunft zusätzliche Inhalte geben?

BioWare hat dazu eine klare Position bezogen und erläutert in einem Interview die zukünftigen Pläne des Studios.

Keine DLCs für Dragon Age: The Veilguard

Es ist nicht das erste Mal, dass Download-Inhalte für “Dragon Age: The Veilguard” angesprochen wurden. Doch es scheint, dass BioWare auch nach der Veröffentlichung an der Planung festhält. Zusätzliche Inhalte sind nicht angedacht.

“Nachdem Dragon Age: The Veilguard nun abgeschlossen ist, bestätigt BioWare, dass es derzeit keine Pläne für herunterladbare Erweiterungen gibt. Die Entwickler konzentrieren sich nun voll und ganz auf das nächste Mass Effect als ihr aktuelles Projekt“, schreibt das Magazin Rolling Stones nach einem Gespräch mit dem Creative Director John Epler.

Die Fertigstellung von „Dragon Age: The Veilguard“ markiert laut BioWare den Abschluss der Entwicklungsphase, was allerdings nur für neue Inhalte gilt. Patches und Updates sind ein fortlaufendes Thema, um technische Probleme zu beheben und die Spielerfahrung weiter zu optimieren.

Doch auch ohne DLC-Nachschub dürften sich Spieler nicht allzu bald langweilen. Mit einer Spielzeit von 50 und 80 Stunden bietet das BioWare-RPG reichlich Beschäftigung.

Wie schlägt sich „Dragon Age: The Veilguard“ im Test von PLAY3.DE?

Mass Effect fortan im Fokus

Mit der Veröffentlichung von „Dragon Age: The Veilguard“ verlagert BioWare den Entwicklungsfokus vollständig auf das nächste “Mass Effect”. Allerdings wollte der Creative Director nicht allzu sehr auf das Spiel eingehen

Stattdessen lieferte der Projektleiter Mike Gamble Informationen zum Look des Spiels: „Der visuelle Ansatz wird fotorealistisch bleiben. Und wir behalten den erwachsenen Ton der Originaltrilogie bei.“

Zuvor kamen Befürchtungen auf, dass sich BioWare beim Stil des neuen “Mass Effect” zu sehr an “Dragon Age: The Veilguard” orientieren könnte. Wir berichteten:

“Dragon Age: The Veilguard” ist seit dieser Woche für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Erste Zahlen und User-Scores legen nahe, dass der Titel bei den Spielern durchaus Anklang findet.

