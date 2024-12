Nach PS5 Pro: Werden Spieler auf den PC umsteigen? Sony äußert sich

Im November brachte Sony die PS5 Pro auf den Markt. Mit einem Preis von rund 800 Euro ist es die derzeit teuerste Konsole. Der Schritt hin zu einem gleichwertigen PC klingt nicht allzu groß. Und dabei müssten Spieler nicht einmal auf PlayStation-Spiele verzichten. Denn auf Steam summiert sich deren Zahl.

Allerdings scheint Sony keine Bedenken zu haben, dass es zu einer signifikanten Abwanderung von Konsolenspielern in Richtung PC kommen wird.

Bisher kein großes Risiko

Sony sieht trotz gestiegener Preise für die PlayStation 5 in einigen Ländern und des hohen Launch-Preises der PS5 Pro keine Anzeichen dafür, dass Spieler in großer Zahl von der Konsole auf den PC wechseln. Während einer Fragerunde mit Aktionären betonte der Konzern, dass man in der aktuellen Situation keine Gefahr für die eigene Plattform erkennt.

„Was den Verlust von Nutzern an PCs angeht, haben wir weder bestätigt, dass ein solcher Trend im Gange ist, noch sehen wir darin bisher ein großes Risiko“, so Sony.

Die Vergangenheit zeigte allerdings, dass steigende Preise einige Spieler möglicherweise zu alternativen Plattformen treiben könnten. Der anfängliche Umsatzrückgang der PS5 in Japan nach einem vorangegangenen Preisanstieg wurde dahingehend gedeutet. Bei der PS5 Pro schlugen die Japaner aber wieder beherzt zu:

Unabhängig davon möchte auch Sony die Multiplattform-Pläne vorantreiben und das PlayStation-Erlebnis über PC, Mobilgeräte und Cloud auszuweiten. „Es wird allgegenwärtig sein. Überall, wo es Computing gibt, werden die Nutzer ihre Lieblingsspiele nahtlos spielen können“, betonte Sony-CEO Kenichiro Yoshida im vergangenen Januar.

Eine Umfrage von PLAY3.DE zeigte im selben Monat, dass Spieler geteilter Meinung über die Veröffentlichung von PlayStation-Titeln auf dem PC sind. Während 41 Prozent der Teilnehmer den Wunsch äußerten, dass alle Titel auch für den PC erscheinen sollen, waren 33 Prozent der Ansicht, dass diese exklusiv auf der Konsole bleiben sollten.

Mehr als die Hälfte der Befragten bevorzugt eine PC-Veröffentlichung mindestens ein Jahr nach dem Konsolen-Launch.

Die Anzahl der PS5-Titel hat zugenommen

Ein weiteres Thema der Fragerunde war der Übergang von der PS4 auf die PS5. Im Laufe des Jahres räumte Sony ein, dass die PS4 noch immer die Hälfte der aktiven PlayStation-Konsolen darstellt.

Gegenüber Investoren betonte das Unternehmen nun, dass die Anzahl der PS5-Titel stetig wachse, was den Übergang von der PS4 zur PS5 begünstige: „Wir befinden uns in der zweiten Hälfte des Konsolenzyklus für die PS5. Und die Anzahl der PS5-Titel hat zugenommen.“

Ebenfalls betonte Sony, dass der Wechsel der Spieler von der PS4 zur PS5 zu mehr digitalen Transaktionen geführt habe. „Darüber hinaus sehen wir, dass Benutzer dazu neigen, mehr Software zu kaufen, wenn sie auf die PS5 umsteigen, was wir als positiv betrachten“, so Sony weiter.

