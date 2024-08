PS5: Deutliche Preiserhöhung für Japan angekündigt

Sony dreht mal wieder an der Preisschraube. Während europäische Kunden verschont bleiben, müssen japanische Spieler bald deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Sony hebt in Japan die Preise für PS5-Konsolen und Zubehör an. Den Unternehmensangaben zufolge erfolgt diese Maßnahme aufgrund globaler wirtschaftlicher Herausforderungen.

Ab dem 2. September 2024 wird die Standard-PS5 in Japan 79.980 Yen (ca. 496 Euro) kosten, während der Preis der Digital-Edition auf 72.980 Yen (ca. 452 Euro) steigen wird. Die Preise klettern damit um umgerechnet jeweils rund 80 Euro.

Auch das PS5-Zubehör wird teurer

Die erneute Preisanhebung betrifft nicht nur die PS5-Konsolen, sondern auch das Zubehör. So wird der Preis des DualSense-Controllers fortan abhängig von der Edition zwischen 11.480 Yen (ca. 71 Euro) und 11.980 Yen (ca. 74 Euro) liegen. Zuvor waren es umgerechnet etwa 59 bis 62 Euro

PlayStation Portal, die Pulse-Explore-Ohrhörer und der DualSense-Edge-Controller kosten ab dem 2. September 2024 jeweils 34.980 Yen (ca. 217 Euro). Das PS-VR2-Headset verweilt ab dem Stichtag für unverbindliche 89.980 Yen (ca. 558 Euro) im Handel. Die komplette Preisliste findet sich auf dem offiziellen PlayStation-Blog.

Sony hatte schon in der Vergangenheit Anpassungen vorgenommen. Die Standardversion der PS5 startete 2020 mit einem Preis von 49.980 Yen (heute ca. 310 Euro), während die Digital Edition bei 39.980 Yen (ca. 248 Euro) lag. Später folgten Anpassungen. Derartige Maßnahmen seien notwendig, um weiterhin ein stabiles Geschäft aufrechtzuerhalten und die bestmögliche Spielerfahrung für die Kunden zu bieten.

Die jüngsten Preiserhöhungen betreffen nur den japanischen Markt. In anderen Regionen hat Sony keine weiteren Maßnahmen dieser Art angekündigt. In Deutschland blieb die unverbindliche Preisempfehlung seit der im August 2022 angekündigten Preiserhöhung bestehen. Womöglich kommt es mit der mutmaßlichen Veröffentlichung der PS5 Pro in diesem Jahr zu weiteren Änderungen.

Aktuelle Absatzzahlen der PS5

Bis zum 30. Juni 2024 wurden weltweit 61,7 Millionen Exemplare der PS5 abgesetzt. Gleichzeitig zeigen die neusten Quartalszahlen, dass die PS5-Auslieferungen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 bei 2,4 Millionen lagen, was einen Rückgang gegenüber den 3,3 Millionen des Vorjahreszeitraums darstellt.

Sony hofft, dass kommende Spiele wie „Astro Bot“ und andere Neuerscheinungen den Absatz wieder ankurbeln werden. Branchenexperten glauben jedoch, dass die Herausforderungen für Sony insbesondere im Hardware-Bereich vorerst bestehen bleiben. Allerdings naht „GTA 6“.

