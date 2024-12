The Blood of Dawnwalker: Dark-Fantasy-RPG auf Unreal-Engine-5-Basis hat einen Enthüllungstermin

The Blood of Dawnwalker:

Das Dark-Fantasy-RPG „The Blood of Dawnwalker", entwickelt von Rebel Wolves und veröffentlicht von Bandai Namco, wird schon bald umfangreich vorgestellt. Das auf der Unreal Engine 5 basierende Spiel verspricht eine düstere Erfahrung.

Mit „The Blood of Dawnwalker“ bahnt sich ein Projekt an, das Spieler tief in eine erzählerische Open-World-Rollenspielwelt entführen soll. Der von Rebel Wolves entwickelte Titel entsteht voraussichtlich für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Allzu viel ist über „The Blood of Dawnwalker“ bislang nicht bekannt, was sich bald ändern wird. Denn in wenigen Wochen kommt es zu einer Präsentation.

Enthüllungsevent im Januar 2025

Wie Bandai Namco und Rebel Wolves bekanntgaben, wird „The Blood of Dawnwalker“ am 13. Januar 2025 ab 22 Uhr im Rahmen eines digitalen Events umfassend vorgestellt. Einen ersten Teaser können sich Interessenten nachfolgend anschauen. Allerdings gibt er nicht viel vom Spiel preis:

Mehr als nur einen Teaser-Trailer erhalten Spieler in ein paar Wochen.

Große Pläne wurden längst geschmiedet: „The Blood of Dawnwalker“ soll nur das erste Kapitel einer geplanten Rollenspiel-Saga darstellen. Die Macher wollen darin auf packende Geschichten und tiefgreifende Entscheidungen setzen. Ursprünglich wurde das Projekt unter dem Arbeitstitel „Dawnwalker“ angekündigt

Game-Director von The Witcher 3 an Bord

„The Blood of Dawnwalker“ steht unter der kreativen Leitung von Konrad Tomaszkiewicz, dem ehemaligen Game-Director von „The Witcher 3: Wild Hunt“. Mit seinem neu gegründeten Studio Rebel Wolves verfolgt er das Ziel, ein narratives Rollenspiel zu schaffen, das von seiner Geschichte getragen wird und Spieler in eine glaubhafte Welt entführt.

Bandai Namco Entertainment Europe übernimmt die Rolle des Publishers und unterstützt die Entwicklung sowohl finanziell als auch strategisch.

„Wir freuen uns, mit Bandai Namco Entertainment Europe zusammenzuarbeiten. Einem Unternehmen, das für sein Engagement im Rollenspiel-Genre und seine Bereitschaft, sich auf neue IPs einzulassen, bekannt ist“, betonte Tomasz Tinc, Chief Publishing Officer von Rebel Wolves, im Zuge der Ankündigung der Kooperation.

Mit „The Blood of Dawnwalker“ möchten Rebel Wolves und Bandai Namco letztlich eine neue Ära im Dark-Fantasy-Genre einläuten, wobei die Unreal Engine 5 nicht zuletzt der grafischen Gestaltung zugutekommen soll. Im Rahmen des Enthüllungsevents am 13. Januar 2025 werden wir wahrscheinlich Details zu Handlung, Gameplay und den weiteren Plänen für die Rollenspiel-Saga erfahren.

