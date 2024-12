Alien Rogue Incursion: PSVR2-Launch steht bevor – Gameplay demonstriert

Mit „Alien: Rogue Incursion“ erscheint bereits in dieser Woche ein neues PSVR2-Spiel. Um auf den nahenden Release des Horror-Shooters einzustimmen, steht nun ein neues und umfangreiches Video bereit, dass weitere Gameplay-Einblicke gewährt.

Besitzer einer PSVR2-Brille erhalten noch in dieser Woche Nachschub in Form von „Alien: Rogue Incursion“. Passend dazu wurde nun auch ein neues und ziemlich umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht, welches weitere Einblicke in den vielversprechenden Horror-Shooter gewährt.

Das Let’s-Play-artige Video stammt von der PlayStation Underground Crew, die selbst die PSVR2-Brille umschnallt, um in die düstere Welt der Xenomorph einzutauchen. Begleitet wird die ausführliche Gameplay-Session außerdem auch von zwei Mitarbeitern des verantwortlichen Entwicklers Survios. Dabei handelt es sich um Lead Artist Dave Smith und Principal Combat Designer Mark Acero.

Über 25 Minuten neues Gameplay im Video

Etwas mehr als 25 Minuten lang zeigt das neue Gameplay-Video zu „Alien: Rogue Incursion“ Eindrücke aus dem kommenden PSVR2-Shooter, während die Entwickler die gezeigten Spielszenen kommentieren und auch das ein oder andere Detail preisgeben.

Interessierte Spieler können sich so unter anderem einen Eindruck von der düster-detailreichen SciFi-Umgebung verschaffen und einen Blick auf die intensiven Kämpfe werfen. Das virtuelle „On Body“-Inventar aus „Alien: Rogue Incursion“ wird im Video ebenfalls näher vorgestellt. Und selbstverständlich dürfen die tödlichen Xenomorph, denen sich die Spieler in „Alien: Rogue Incursion“ entgegenstellen müssen, auch nicht fehlen.

PSVR2-Shooter soll der Filmvorlage gerecht werden

im Rahmen der Story von „Alien: Rogue Incursion“ werden Spieler in die Rolle des weiblichen Marines Zula Hendricks schlüpfen, die von Emmy-Preisträgerin Andia Winslow vertont wird. Auf dem Planeten LV-354 gilt es schließlich der Ursache auf den Grund zu gehen, die zu einem Ausbruch der Xenomorph geführt hat. Dabei versprechen die Entwickler eine intensive Erfahrung, die der düsteren und bedrückenden Atmosphäre der legendären „Alien“-Filme gerecht werden soll.

Ab dem 19. Dezember 2024 wird „Alien: Rogue Incursion“ schließlich für die PlayStation 2 VR erhältlich sein. Neben der Standard-Fassung, die für 39,99 Euro im PlayStation Store erhältlich sein wird, können interessierte Spieler auch zur Deluxe-Edition des Horror-Shooters greifen. Für 49,99 Euro erhalten Käufer einige Zusatzinhalte, darunter auch Rüstungs- und Waffenskins sowie ein digitales Artbook zum Spiel.

