PS Plus Extra/Premium: Dezember-Spiele für PS5 und PS4 sind da – Forspoken und mehr

Sony hat die Dezember-Spiele für PS Plus Extra und PS Plus Premium freigeschaltet. Mit dabei sind Games aus unterschiedlichen Genres. Im laufenden Monat umfasst das Line-up Titel wie „Forspoken“ und „Jurassic World Evolution 2“. Premium-Abonnenten wiederum erhalten einen weiteren PS-VR2-Titel.

PS Plus Extra: Dezember-Neuzugänge

Das Dezember-Line-up für PS Plus Extra bietet eine Mischung aus Action, Abenteuer und Sport. Zu den Highlights gehören Games wie „Sonic Frontiers“ und „Forspoken“:

Die vollständige Liste der neuen Spiele für PS Plus Extra im Dezember 2024:

Sonic Frontiers (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Forspoken (PS5)

(PS5) Rabbids: Party of Legends (PS4)

(PS4) WRC Generations (PS4, PS5)

(PS4, PS5) F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Coffee Talk (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PS4, PS5)

(PS4, PS5) A Space for the Unbound (PS4, PS5)

(PS4, PS5) PHOGS (PS4)

(PS4) Biped (PS4, PS5)

PS Plus Premium: Dezember-Neuzugänge

Für PS-Plus-Premium-Abonnenten gibt es ebenfalls zusätzliche Titel, darunter Klassiker der PlayStation-Geschichte. Zu den Spielen gehören „Sly 2: Band of Thieves“ und „Sly 3: Honor Among Thieves“ – allerdings nicht erst seit heute, auch wenn sie ein Teil des Dezember-Line-ups sind. Auch „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ für PS VR2 ist Teil des Angebots.

Die vollständige Liste der neuen Spiele für PS Plus Premium im Dezember 2024:

Sly 2: Band of Thieves (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Sly 3: Honor Among Thieves (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Jak & Daxter: The Precursor Legacy (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PS VR2)

Entfernte Spiele aus PS Plus Extra und Premium

Ebenfalls wurden heute mehrere Titel aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium entfernt. Dazu gehören unter anderem „Dead Island: Definitive Edition“, „Mega Man 11“ und „Judgment Remastered“.

Im Gegensatz zu den Essential-Spielen, die monatlich ausgetauscht werden, reicht es hier nicht, sie in die persönliche Bibliothek zu packen, um sie langfristig nutzen zu können. Nachfolgend die Übersicht über die entfernten Games:

Prognose für Januar 2025

Im nächsten Monat geht es weiter und die Termine lassen sich wie gewohnt vorhersagen, da Sony in der Regel mit einem festen System arbeitet. Die neuen Spiele für PS Plus Essential werden voraussichtlich am 1. Januar 2025 um 17:30 Uhr angekündigt und am 7. Januar 2025 um 11 Uhr freigeschaltet.

In den darauffolgenden zwei Wochen geht es mit PS Plus Extra und Premium weiter. Hier sollten Abonnenten am 15. Januar 2025 ab 17:30 Uhr die Augen offenhalten – zunächst nach der Ankündigung. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich am 21. Januar 2025 vor 11 Uhr. Wir werden rechtzeitig berichten.

In der Zwischenzeit können Abonnenten frühzeitig auf den Januar-Sale im PlayStation-Store zugreifen:

PlayStation Plus ist ein abonnementbasierter Service von Sony, der den Nutzern Zugang zu einer Vielzahl von Spielen und exklusiven Vorteilen bietet. PS Plus ist in drei Stufen erhältlich: PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium. Jede Stufe bietet unterschiedliche Vorteile, die in desem Special beschrieben sind.

