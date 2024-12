PS Plus Premium: 3 Bonus-Titel für PS5 & PS4 freigeschaltet – Spieler sind begeistert

In den letzten Tagen beging Sony das 30. Jubiläum der ursprünglichen PlayStation mit diversen Überraschungen und Ankündigungen. Darunter der „My First Gran Turismo“ genannten Demo zu „Gran Turismo 7“ oder zeitlich limitierten Retro-Designs für die PS5.

Des Weiteren kündigte Sony gleich drei Bonus-Titel für alle Abonnenten der Premium-Stufe von PlayStation Plus an. Diese stehen ab sofort zur Verfügung und können von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. Los geht es mit Naughty Dogs PS2-Klassiker „Jak and Daxter: The Precursor Legacy“, der auf der PS4 und der PS5 sein Comeback feiert.

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung vor einigen Tagen bestätigt, kommen auch Trophäen-Fans auf ihre Kosten und dürfen sich auf insgesamt 39 freischaltbare Trophäen freuen. Die Platin-Trophy natürlich inklusive.

Sony komplettiert die Sly-Reihe auf den aktuellen Konsolen

Mit den weiteren beiden Klassikern, die ab sofort zum Download zur Verfügung stehen, komplettiert Sony die „Sly“-Reihe auf der PS4 und der PS5. Wer kein aktives PlayStation Plus Premium-Abo sein Eigen nennen und dennoch Interesse an den frisch veröffentlichten PS2-Klassikern haben sollte, kann diese auch separat erwerben.

Der Preis im PlayStation Store liegt bei jeweils 9,99 Euro.

Die Klassiker im PlayStation Store herunterladen

Die Community ist von den Klassikern übrigens begeistert. Dies verdeutlichen die ersten Nutzerwertungen im PlayStation Store, die bei allen drei Klassikern einen Durchschnitt von mehr als 4,9 von fünf Sternen aufweisen.

Wie geht es mit PS Plus weiter?

Die heutige Freischaltung der drei PS2-Klassiker markiert lediglich den Anfang einer neuen Woche mit PS Plus Premium. Als nächstes steht uns die Ankündigung der neuen Premium-Titel für den Dezember 2024 ins Haus. Die entsprechende Ankündigung nimmt Sony am morgigen Mittwoch, den 11. Dezember 2024 gegen 17:30 Uhr vor.

Die Freischaltung der neuen PS Plus Premium-Titel erfolgt am Dienstag nach der Ankündigung. In diesem Fall dem 17. Dezember 2024. Meist schaltet Sony die Neuzugänge bereits vor 11 Uhr am Vormittag frei.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren