PlayStation: PS5-Urahn feiert heute den 30. Geburtstag

Die PlayStation ist seit heute 30 Jahre alt. Am 3. Dezember 1994 kam die Konsole zunächst in den japanischen Handel. Europäische und amerikanische Kunden mussten sich deutlich länger gedulden. Erst im September des Folgejahres waren sie an der Reihe.

Mittlerweile befindet sich die PlayStation-Hardware in der fünften Generation und konnte die Position auf dem Markt festigen. Ohne die Erfolge der ersten Konsole wäre all dies kaum möglich gewesen. In diesem Sinne: Happy Birthday PlayStation!

Nachfolgend einige grobe Meilensteine innerhalb der Geschichte der ersten PlayStation:

1994 – Die Geburt der PlayStation

Am 3. Dezember 1994 kam die ursprüngliche PlayStation zunächst in Japan auf den Markt. Sie war eine Antwort auf einen gescheiterten Versuch, eine CD-ROM-Erweiterung für das Super Nintendo Entertainment System (SNES) zu entwickeln.

Die Konsole zeichnete sich durch ihre Fähigkeit aus, Spiele auf CDs abzuspielen, was im Vergleich zu den damals üblichen Modulen umfangreichere Spiele ermöglichte. Zu den Launch-Titeln gehörten Games wie “Ridge Racer”.

1995 – Internationale Veröffentlichung und Erfolg

1995 wurde die PlayStation in Nordamerika, Europa und Australien eingeführt. Der Erfolg war beachtlich: Titel wie “Tekken”, “Tomb Raider” und “Final Fantasy 7” etablierten sich zu gefragten Klassikern und machten die Konsole zu einer festen Größe auf dem Spielemarkt. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Einheiten gehört sie zu den erfolgreichsten Konsolen.

1997 – DualShock-Controller lässt es rumpeln

Ein wesentlicher Meilenstein, der sich auch prägend für die weiteren Generationen entpuppte, war die Einführung des DualShock-Controllers. Mit seinen zwei Analog-Sticks und Vibrationsfunktionen bot er eine neue Spielerfahrung.

Weitere DualShock-Controller folgten bis hin zur vierten Generation. Die PS5 setzt inzwischen auf den DualSense-Controller, dessen Funktionsumfang über den Rumble-Effekt hinausgeht.

2000 – Einführung der PlayStation 2

Bereits im Jahr 2000 kam der Nachfolger PS2 auf den Markt. Sie ist mit 160 Millionen Verkäufen die bislang erfolgreichste Konsole der Welt – dicht gefolgt von der Nintendo Switch, die voraussichtlich im kommenden Jahr abgelöst wird. Mit sinkenden Absatzprognosen wird es letztlich schwer, den Rekord der PS2 einzustellen.

2010er – PlayStation Classic als Retro-Hardware

Mit der Retrowelle der 2010er Jahre und der Einführung der PlayStation Classic im Jahr 2018 konnten PlayStation-Fans noch einmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Die Mini-Konsole bietet vorinstallierte Klassiker der PS1-Ära, darunter “Metal Gear Solid”, “Grand Theft Auto” und “Final Fantasy 7”, und weckt Erinnerungen an eine “goldene Zeit” der Videospiele.

30 Jahre nach dem Launch der ersten PlayStation in Japan steht das Jahr 2024 voll im Zeichen des Jubiläums. Sony hat exklusive Editionen der aktuellen Konsolen und des weiteren Zubehörs im grauen Look des Urahns auf den Markt gebracht. Während die meisten Produkte ausverkauft sind, können Fans zumindest einen Blick auf die offiziellen Bilder werfen.

Außerdem wurde in dieser Woche im PlayStation-Store ein umfangreicher 30th-Anniversary-Sale gestartet und der PlayStation-Adventskalender umfasst in diesem Jahr ganze 30 Türchen.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr von Anfang an dabei und feiert das 30. Jubiläum heute vielleicht sogar mit ganz persönlichen Erinnerungen?

