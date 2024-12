PS5 & PS4: Riesiger 30th-Anniversary-Sale im PS-Store gestartet

Sony hat im PlayStation-Store eine neue Rabattaktion gestartet, die anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der ersten PlayStation zelebriert wird. Mit dabei sind zahlreiche Titel, die teilweise zu Bestpreisen angeboten werden.

Zu den Highlights zählen unter anderem die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, die von 49,99 Euro auf 19,99 Euro gesenkt wurde, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Ebenfalls erwähnenswert ist “Ghost of Tsushima”, das im Rahmen des Sales als Director’s Cut für 39,99 Euro verkauft wird. Es ist ein Rabatt von 50 Prozent.

Rollenspiele, Endzeitstimmung und mehr

Zu den Highlights gehören auch Rollenspiele wie „The Witcher 3: Wild Hunt“, das im Rahmen des Sales nur 5,99 Euro statt 29,99 Euro kostet. Es ist ein Rabatt in Höhe von 80 Prozent. Zu beachten ist: Hierbei handelt es sich nicht um die Complete-Edition. Diese ist nur noch bis zum 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr für 12,49 Euro erhältlich.

„Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition“ wurde um 70 Prozent auf 11,99 Euro reduziert. Und wer auf rasante Renn-Action steht, kann „Dirt 5“ für 20,99 Euro mitnehmen – ein Rabatt von 70 Prozent.

Wer sich für den „Death Stranding Director’s Cut“ interessiert, kann den Titel für 19,99 Euro erwerben – ebenfalls ein Preisnachlass von 60 Prozent. „Lost Judgment“ nehmen Spieler für 11,99 Euro mit, was einem Rabatt von 80 Prozent entspricht. „Judgment“ wandert für 9,99 Euro und damit 75 Prozent günstiger über den Ladentisch.

„Metro Exodus“ gibt es für 4,49 Euro: PSN-Kunden profitieren hier von einem 85-Prozent-Rabatt. Die „Control Ultimate Edition“ ist für 7,99 Euro im Angebot. Auch hier ergibt sich ein 80-Prozent-Rabatt.

Weitere Deals in der Übersicht:

Sonic Origins: 11,99 Euro (-60%)

11,99 Euro (-60%) Thumper: 5,99 Euro (-75%)

5,99 Euro (-75%) The Knight Witch: 4,99 Euro (-75%)

4,99 Euro (-75%) MotoGP 22: 5,99 Euro (-85%)

5,99 Euro (-85%) Wavetale: 4,49 Euro (-90%)

4,49 Euro (-90%) Assassin’s Creed Valhalla: 20,99 Euro (-75%)

20,99 Euro (-75%) Resident Evil Village Gold Edition: 19,99 Euro (-60%)

19,99 Euro (-60%) Tales of Arise: 14,79 Euro (-63%)

14,79 Euro (-63%) Borderlands 3: 6,99 Euro (-90%)

6,99 Euro (-90%) Jurassic World Evolution 2: 14,99 Euro (-75%)

14,99 Euro (-75%) Mortal Kombat 11 Ultimate: für 7,79 Euro (-87%)

Das war längst nicht alles: Im PlayStation-Store warten zahlreiche weitere Angebote auf preisbewusste Spieler. Die komplette Übersicht sollte im Laufe des Tages im Web-Store sowie in der entsprechenden Übersicht auf der Konsole auftauchen.

Zu beachten ist: Die neuen Deals sind bis zum 21. Dezember 2024 gültig. Danach werden die regulären Preise wieder fällig.

Neben den Deals lohnt sich auch ein Blick auf die neuen Inhalte für PlayStation Plus. Im Dezember werden weitere Titel für die Essential-, Extra- und Premium-Abonnenten freigeschaltet. Welche Games in dieser Woche in die Essential-Stufe aufgenommen werden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

