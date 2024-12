Lords of the Fallen 2: Entwicklung erreicht wichtigen Meilenstein

Lords of the Fallen 2:

Die Arbeiten an „Lords of the Fallen 2“ schreiten gut voran: Wie Entwickler CI Games nun bekannt gegeben hat, befindet sich das Action-Adventure bereits in der Vollproduktion, sodass mittlerweile über 200 Personen mit dem Projekt beschäftigt sind.

Dass sich „Lords of the Fallen 2“ bereits in der Entwicklung befindet, ist schon seit gut einem halben Jahr bekannt. Zuvor liefen die Arbeiten an dem kommenden Action-Adventure unter dem Namen „Projekt 3“. Und dass die Produktion auch weiterhin gute Fortschritte macht, bestätigten die verantwortlichen Entwickler von CI Games jetzt ebenfalls.

So meldete sich Marek Tyminski, seines Zeichens CEO von CI Games, nun über den Kurznachrichtendienst X (via PSU) und gab bekannt, dass man bereits die Phase der Vollproduktion erreicht habe. Demnach arbeiten mittlerweile schon über 200 Personen an „Lords of the Fallen 2“ – interne Mitarbeiter und externe Partner mit eingerechnet.

Lords of the Fallen 2 soll 2026 erscheinen

Wie Tyminski außerdem bestätigte, peilen die Macher auch weiterhin einen Release für das Jahr 2026 an, während die Marketingkampagne für „Lords of the Fallen 2“ im Laufe des nächsten Jahres anrollen wird. Ob das Soulslike-Abenteuer am Ende tatsächlich diesen Titel tragen wird, bleibt aber abzuwarten. Gerüchten zufolge könnte die Fortsetzung auch mit dem Name „Death of the Fallen“ erscheinen.

Für die Entwicklung von „Lords of the Fallen 2“ greifen die Entwickler erneut auf die Unreal Engine 5 als Grafikgerüst zurück. Ebenso planen die Verantwortlichen jede Menge Verbesserungen im Bereich des Gameplays. Das ging in der Vergangenheit bereits aus einem Investorenbericht hervor.

Unter anderem möchte man mehr Optionen bei den Spielmodi bieten, während durch einen kommerzielleren Kunststil und durch eine massentaugliche Erzählung eine größere Zielgruppe angesprochen werden soll. Obendrein planen die Entwickler neben der Einzelspieler-Kampagne auch einen vollwertigen Koop-Modus, der einen gemeinsamen Fortschritte würde beide Teilnehmer bieten soll.

Weitere Projekte in Arbeit

Neben „Lords of the Fallen 2“ arbeitet Entwickler CI Games parallel auch noch an zwei weiteren Projekten. Darunter befinden sich der nächste Teil der „Sniper Ghost Warrior“-Reihe und eine komplett neue IP, die in einem „hoch kommerziellen“ Fantasy-Genre angesiedelt sein soll. Beide Projekte befinden sich – im Gegensatz zu „Lords of the Fallen 2“ – aber noch in der Vorproduktion.

Der Vorgänger „Lords of the Fallen“ wurde am 13. Oktober 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Damals bot das Abenteuer solide Kost für alle Fans von Soulslikes und Action-Rollenspielen, was sich auch in den Bewertungen und Kritiken widerspiegelte. So erreichte das Spiel auf Metacritic eine Wertung von 75.

