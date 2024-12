Marvel 1943: Bietet storytechnisch „bahnbrechende Dinge“, verspricht Amy Hennig

In einem Interview sprach Amy Hennig über die Arbeiten an "Marvel 1943: Rise of Hydra". Laut Hennig verfolgt das Team vor allem bei der Präsentation und dem Storytelling große Pläne.

Zusammen mit dem Entwicklerstudio Skydance New Media arbeitete die mehrfach ausgezeichnete Autorin und Branchenveteranin Amy Hennig aktuell am narrativen Action-Adventure „Marvel 1943: Rise of Hydra“.

Im Interview mit den Kollegen von Entertainment Weekly verlor Hennig ein paar Worte über ihr neues Projekt. In erster Linien drehte sich das Gespräch um die Ziele, die Hennig und ihr Team bei den Arbeiten am neuen Marvel-Abenteuer verfolgen. Laut Hennig geht es darum, „ein gemeinsames Wohnzimmererlebnis“ zu erschaffen.

Doch was ist damit gemeint? Laut Hennig soll es sich bei „Marvel 1943: Rise of Hydra“ um einen Titel handeln, bei dem das Zuschauen genauso spannend ist wie das Spielen selbst.

Entwickler zielen auf eine intensive Erfahrung ab

Der Fokus liegt bei „Marvel 1943: Rise of Hydra“ auf der Art und Weise, wie uns Skydance New Media das Superhelden-Spektakel präsentiert. Hennig: „Als neues Studio, das mit filmisch präsentierten Spielen Bahnbrechendes leisten möchte, ziehen wir die meisten Leute an, indem wir ihnen etwas bieten, das sie bereits kennen und lieben. Allerdings in einer neuen Form.“

Laut Hennig wird dies vor allem die grafischen Ambitionen des Teams betreffen. Denn auch wenn die Entwickler auf fotorealistische Bilder abzielen, sollen die Action und die Präsentation gleichzeitig bodenständig ausfallen.

„Es ist komplett computergeneriert. Daher ist es sehr leicht, schnell den Boden unter den Füßen zu verlieren“, ergänzte Hennig. „Man kann sehen, dass sogar Filme in diese Falle tappen können. Zu viel Computergenerierung und man weiß nicht mehr, auf welchem ​​Boden man steht. Uns ging es wirklich um eine hohe visuelle Wiedergabetreue, damit man irgendwie vergisst, dass man sich ein Spiel ansieht.“

„Es sollte sich anfühlen, aussehen, klingen und riechen, als würde man einen großartigen Marvel-Film oder eine Marvel-Fernsehserie sehen. Aber man steuert die Action selbst.“

Eine neue Geschichte im Marvel-Universum

Mit „Marvel 1943: Rise of Hydra“ erzählen die Autoren von Skydance New Media eine brandneue Geschichte im Marvel-Universum. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs übernehmen wir die Kontrolle über vier unterschiedliche Hauptcharaktere: Captain America, Black Panther, den US-Soldaten Gabriel Jones und die wakandanische Spionin Nanali.

„In den Wirren des Krieges prallen Welten aufeinander. Skydance New Media und Marvel Games erzählen eine originelle Geschichte, in der ein Ensemble von vier Helden ihre Differenzen überwinden“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Marvel 1943: Rise of Hydra“ erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

