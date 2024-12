PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 24 mit PS5-SSD und DualSense Chroma Pearl

Der PlayStation-Adventskalender 2024 hat Tag 24 erreicht, was aber nicht bedeutet, dass er heute endet. Zu gewinnen gibt es eine PS5-SSD und den DualSense Chroma Pearl.

Am 24. Tag des PlayStation-Adventskalenders 2024 verbergen sich hinter dem Türchen wieder Hardware-Gewinne, darunter eine PS5-SSD und ein besonderer Controller. Hinzu kommt der gewohnte Rückblick auf die Geschichte der PlayStation, wobei wir uns bereits dem Launch der PlayStation 5 nähern.

Tag 24: Das sind die neuen Gewinne

Der Hauptpreis für den 24. Tag des PlayStation-Adventskalenders besteht aus einer PS5-SSD, die durch ihre Speicherkapazität von 4TB mehr Speicherplatz auf der Konsole schafft. Der DualSense Chroma Pearl, ebenfalls Teil des Hauptpreises, ist wiederum eine farblich angepasste Version des üblichen PS5-Controllers.

Darüber hinaus können Teilnehmer die „Mass Effect Legendary Edition“ als Nebenpreis gewinnen, eine Sammlung, die die drei Teile der „Mass Effect“-Reihe in grafisch aufbereiteter Form bietet. Ebenfalls sind 40 DLCs mit an Bord. Und auch auf den täglichen Sofortpreis müssen Teilnehmer nicht verzichten.

Hauptpreis: DualSense Chroma Pearl und PS5-SSD WD_Black 4TB NVMe SSD

DualSense Chroma Pearl und PS5-SSD WD_Black 4TB NVMe SSD Nebenpreis: Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition Sofortpreis: Space Explorer als PSN-Avatar

Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Gewinnspiel:

Die Teilnahme am Adventskalender erfolgt über das Sammeln von Credits, die durch verschiedene Aktivitäten auf der PlayStation-Plattform verdient werden können, darunter tägliches Einloggen, Quizfragen, Minispiele und das Erfüllen von Aufgaben. Ein Ticket für das tägliche Gewinnspiel kostet 750 Credits, wobei zusätzliche Credits über PlayStation-Trophäen oder Social-Media-Bonusaktionen gesammelt werden.

Rückblick auf 2017 mit Horizon Zero Dawn

Am 24. Tag der Aktion erinnert Sony an einige der größten Titel des Jahres 2017. Dazu zählt unter anderem „Horizon Zero Dawn“, das mit einer offenen Welt und der Geschichte rund um Aloy und mechanische Dinosaurier neue Maßstäbe setzte.

Diese Themen wurden für den Rückblick ausgewählt:

Horizon Zero Dawn: In der postapokalyptischen Zukunft kämpft die Heldin Aloy in einer offenen Welt gegen mechanische Ungetüme. Das Action-RPG von Guerilla Games gehörte zu den besten Spielerlebnissen des Jahres und ist nach wie vor beliebt.

In der postapokalyptischen Zukunft kämpft die Heldin Aloy in einer offenen Welt gegen mechanische Ungetüme. Das Action-RPG von Guerilla Games gehörte zu den besten Spielerlebnissen des Jahres und ist nach wie vor beliebt. Nioh: In diesem düsteren Action-RPG kämpft der Samurai William Adams im feudalen Japan gegen Dämonen. Das Spiel folgt einem Prinzip, das an die Souls-Spiele erinnert, und fordert Geduld und Geschick.

In diesem düsteren Action-RPG kämpft der Samurai William Adams im feudalen Japan gegen Dämonen. Das Spiel folgt einem Prinzip, das an die Souls-Spiele erinnert, und fordert Geduld und Geschick. Fortnite: Das Battle-Royale-Spiel von Epic Games hat weltweit 250 Millionen Spieler und bietet auch auf der PS4 und mittlerweile PS5 Kämpfe um das Überleben.

Die Teilnahme am PlayStation-Adventskalender 2024 ist kostenlos, setzt jedoch ein aktives PlayStation-Konto voraus. Das Ende wird am 24. Dezember 2024 eingeläutet.

