The Last of Us: Könnte Staffel 3 des Serienhits früher kommen als gedacht?

Branchenmeldungen zufolge befindet sich die dritte Staffel der HBO-Serie „The Last of Us“ aktuell in der Vorproduktion. Demnach könnte das Helden-Duo aus Pedro Pascal und Bella Ramsey bald schon an den Set zurückkehren.

Bei der erfolgreichen HBO-Serie „The Last of Us“ stehen die Dinge offenbar gut. Denn obwohl der konkrete Starttermin für die zweite Staffel noch gar nicht bekannt ist (es soll im „Frühjahr 2025“ so weit sein), gibt es bereits Neues vom Helden-Duo Joel und Ellie zu berichten, wenn auch offizielle Bestätigungen hierzu noch ausstehen.

So geht aus einem Eintrag bei der Filmbranchen-Ressource „Production Bulletin“ hervor, dass sich Staffel Nummer drei von „The Last of Us“ gegenwärtig in der Vorproduktion befindet. Dies berichteten die Kollegen von Collider. Der besagten Information war außerdem zu entnehmen, dass die Dreharbeiten ab Sommer 2025 in Vancouver (Kanada) und anderen Teilen British Columbias stattfinden sollen.

Damit wird die Serie grob zum Handlungsort der zweiten Staffel zurückkehren; die Folgen von Staffel eins wurden dagegen in Calgary und Alberta gedreht. Ebenfalls vertraut zeigt sich das Line-up hinter den Kulissen, wo wichtige kreative Köpfe wie die Regisseure Mark Mylod („Succession“) und Kate Herron („Loki“) agieren. Ebenso bleiben die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann sowie die Produzenten der ersten beiden Staffeln an Bord.

Was sind die Inhalte der Staffeln zwei und drei?

Auch wenn sich auf Basis von offiziellen Mitteilungen sowie Informationen der Website „Production Bulletin“ etwas über künftige Staffeln von „The Last of Us“ sagen lässt, so ist über deren Handlung noch nichts bekannt. Fest steht jedoch, dass die zweite Staffel einige Charaktere aus den Spielvorlagen „The Last of Us“ und „The Last of Us Part 2“ einführen und auf den Ereignissen des letzteren basieren wird. Mehr dazu lest ihr in dem untenstehend verlinkten Artikel.

So ist der Stand der Dinge bei Staffel 2:

Schon bei der Erstausstrahlung der Debütfolge von „The Last of Us“ avancierte die Videospielverfilmung zu einer der erfolgreichsten HBO-Marken. Laut dem Branchenblatt Deadline hatten etwa 4,7 Millionen Zuschauer den Einstand live am Bildschirm mitverfolgt – beim Staffelfinale erhöhte sich diese Zahl noch einmal drastisch auf 8,2 Millionen Zuschauer.

Von Kritikern wird der TV-Serie bescheinigt, den „Videospielefluch“ gebrochen zu haben. Diese Bezeichnung nimmt Bezug auf den Umstand, dass vorherige filmische Adaptionen von Videospielen meist minderwertig ausfielen. Dennoch lässt sich darüber diskutieren, ob extrem niedrige Aggregator-Punktzahlen in manchen Fällen gerechtfertigt sind. Als Beispiel sei der bei „Rotten Tomatoes“ mit nur 32 Prozent bewertete „Silent Hill“-Film aus dem Jahr 2006 angeführt.

