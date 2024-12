Diablo 4: Kostenlos spielen – Gratis-Event gestartet

„Diablo 4“ ist bislang an euch vorbeigegangen? Dann habt ihr ab sofort und noch bis ins neue Jahr die Möglichkeit, Blizzards erfolgreiches Action-Rollenspiel völlig kostenlos zu spielen - inklusive der neuen Erweiterung „Vessel of Hatred“.

Ihr wisst noch nicht, was ihr über die Weihnachtsfeiertage spielen sollt? Möglicherweise habt ihr schon in der Vergangenheit mit „Diablo 4“ geliebäugelt, konntet euch aber nicht zu einem Kauf durchringen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um Blizzards erfolgreiches Action-Rollenspiel auszuprobieren. Ab sofort lässt sich „Diablo 4“ nämlich völlig kostenlos spielen – inklusive der brandneuen Erweiterung „Vessel of Hatred“.

Kostenlose Testphase bis zum 3. Januar 2025

Wie Entwickler Blizzard via X (ehemals Twitter) in einer Nachricht bekannt gegeben hat, steht die kostenlose Version von „Diablo 4“ inklusive „Vessel of Hatred“ auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC zum Download bereit. Dabei können interessierte Spieler auf den vollen Umfang des Titels zugreifen. Somit lässt sich beispielsweise auch die neue Klasse des Geistgeborenen ausprobieren, die mit der Erweiterung erst Anfang Oktober ins Spiel kam.

Zeit genug, um sich einen ausführlichen Eindruck von „Diablo 4“ zu verschaffen, steht ebenfalls zur Verfügung: Wie Blizzard bestätigte, wird der Zugang zur kostenlosen Testphase bis zum 3. Januar 2025 bestehen. Und falls ihr euch für einen Kauf entscheiden solltet, könnt ihr aktuell auch von den Januar-Angeboten im PlayStation Store profitieren. Dort ist sowohl „Diablo 4“ als auch die Erweiterung „Vessel of Hatred“ zu einem vergünstigten Preis erhältlich.

Weihnachts-Event und Bonuserfahrung

Passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest findet seit dem 17. Dezember auch ein Winter-Event in „Diablo 4“ statt, an dem ihr mithilfe der kostenlosen Testversion natürlich ebenfalls teilnehmen könnt. So gilt es im Rahmen der „Schlittenfahrt in die Hölle“ möglichst viele Schatzgoblins zu erledigen, um jede Menge Belohnungen freizuschalten. Darunter befinden sich kosmetische Gegenstände, aber auch ein wertvoller „Prächtiger Funke“, der für die Herstellung der mythisch-einzigartigen Items benötigt wird.

Zusätzlich zum Winter-Event findet aktuell und ebenfalls noch bis zum 2. Januar 2025 das sogenannte „Segen der Mutter“-Event statt. Dadurch erhalten die Spieler in „Diablo 4“ zusätzliche Bonuserfahrung und mehr Gold. Dadurch lassen sich die Charaktere schneller leveln, um beispielsweise in höhere Weltstufen vordringen zu können. Außerdem lässt sich auch die Stufe des Battle-Passes schneller erhöhen.

