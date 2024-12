Digital vs. Disk: So war der Anteil in diesem Jahr auf Konsolen und PC

Das Jahr 2024 endet in Kürze und passend dazu stehen ab sofort zahlreiche Statistiken bereit, die uns Aufschluss über den Spielemarkt in den letzten zwölf Monaten gewähren. Überraschend ist vor allem, wie die Digital- und Disk-Verkäufe auf Konsolen und PC im Vergleich ausfallen.

Lange dauert es nicht mehr, bis das Jahr 2024 sein Ende findet. Passend zum bevorstehenden Jahresabschluss haben die Kollegen von GamesIndustry nun jede Menge Statistiken veröffentlicht, die uns Aufschluss darüber geben, wie der Spielemarkt sich in den letzten zwölf Monaten gewandelt hat,

So erfahren wir unter anderem, welches die meistverkauften Spiele waren, die erfolgreichsten Handy-Games, welche Titel und Unternehmen am häufigsten in der Berichterstattung auftauchten und über welchen Gesamtwert der globale Spielemarkt aktuell verfügt. Am interessantesten scheint jedoch die Statistik zu den digitalen und physischen Verkäufen auf den Konsolen und dem PC zu sein.

Digitale Verkäufe machen den Großteil des Umsatzes aus

Im Jahr 2024 konnte der globale Spielemarkt einen Zuwachs von 0,2 Prozent erwirtschaften und beläuft sich somit auf insgesamt 184,3 Milliarden US-Dollar. Die Hälfte des Umsatzes fällt auf Handyspiele (92,5 Mrd. US-Dollar, +2,8 %) zurück, während sich die Konsolenspiele (50,3 Mrd. US-Dollar, -4 %) und PC-Spiele (41,5 Mrd. US-Dollar, -0.2 %) fast auf Augenhöhe bewegen.

Überraschend ist dabei, dass mit 95,4 Prozent der mit Abstand größte Umsatz durch digitale Verkäufe (175,8 Mrd. US-Dollar, +0,7 %) erzielt wurde. Lediglich 4,6 Prozent fallen noch auf physische Verkäufe (8,5 Mrd. US-Dollar, -9,4 %) zurück, was im Vergleich zu 2023 ein Rückgang von fast zehn Prozent ausmacht. Während auf dem PC bereits 99 Prozent der Spiele digital erworben werden, sind es auf den Konsolen mittlerweile ebenfalls 84 Prozent. Disc-Versionen machen somit nur noch 16 Prozent der gesamten Spielverkäufe aus.

Die meistverkauften Spiele 2024

Doch welche Spiele wurden in diesem Jahr am häufigsten verkauft? In den USA konnte sich „EA Sports College Football 25“ den Spitzenplatz sichern, während „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Helldivers 2“ auf den nächsten beiden Plätze folgen.

In Großbritannien hingegen konnte sich eine andere Sportart behaupten und so wurde „EA Sports FC 25“ zum meistverkauften Spiel des Jahres. Auf Rang 2 folgt das Harry-Potter-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ und „Call of Duty: Black Ops 6“ auf dem dritten Platz.

Ganz anders fallen die meistverkauften Spiele 2024 in Japan aus: Auf dem ersten Platz rangiert das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“, gefolgt von „Super Mario Party Jamboree“ und dem ewigen Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“.

Der Mobile-Markt im Überblick

Interessante Statistiken bietet auch der Markt für Handyspiele. So gaben die Bewohner der USA mit 24,8 Milliarden US-Dollar im weltweiten Landesvergleich am meisten Geld für mobiles Gaming auf dem Smartphone oder Tablet aus. Dahinter folgen China (14,3 Mrd. US-Dollar) und Japan (10,7 Mrd. US-Dollar), während Deutschland mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden den fünften Platz belegt.

Die häufigsten Downloads wurden allerdings in Indien (7,85 Mrd.) getätigt. Am häufigsten heruntergeladen wurden die Spiele „Free Fire: Winterlands“ (311 Mio. Downloads), „Roblox“ (235 Mio. Downloads) und „Subway Surfers“ (197 Mio. Downloads). Der meiste Umsatz wurde hingegen in „Monopoly Go“ (2,47 Mrd. US-Dollar) getätigt. Aber auch in „Honor of Kings“ (2,35 Mrd. US-Dollar) und „Royal Match“ (1,91 Mrd. US-Dollar) gaben die Leute bereitwillig ihr Geld aus.

Über diese Spiele und Hersteller wurde am meisten berichtet

Für das größte Interesse im Jahr 2024 sorgte der Statistik zufolge mal wieder der Free2Play-Shooter „Fortnite“, zu dem insgesamt 26,350 Artikel verfasst wurden. Auf Platz 2 folgt „Helldivers 2“ mit 24,025 Artikeln, gefolgt vom actionreichen „Pokémon“-Klon „Palworld“, zu dem 22,787 Berichte gezählt wurden.

Was die Berichterstattung über die Hersteller betrifft, tragen die größten und wichtigsten Unternehmen den Platz um die vordersten Plätze unter sich aus. Den ersten Platz sicherte sich die Xbox mit 238,365 Artikeln, während die PlayStation (207,007 Artikel) auf dem zweiten Rang landet. Komplettiert werden die ersten drei Plätze vom japanischen Traditionsunternehmen Nintendo (184,619 Berichte).

Falls ihr außerdem auch noch wissen wollt, welche Game-Trailer im Jahr 2024 am meisten angesehen wurden oder welche Spiele die meisten Aufrufe auf der Social-Media-Plattform TikTok erzielen konnten, solltet ihr einen Blick auf die Grafiken von GamesIndustry werfen. Dort findet ihr die Statistiken zum Jahr 2024 in vollem Umfang.

