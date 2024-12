Helldivers 2: Nach Kritik an Killzone-Crossover – Weihnachtsgeschenk für Fans

Nachdem die Preisgestaltung des "Killzone"-Crossovers für einen Aufschrei in der "Helldivers 2"-Community sorgte, wartet heute eine kleine Überraschung auf die Spieler. So wird die zweite Welle der geplanten "Killzone"-Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt.

In dieser Woche wurden die Spieler des erfolgreichen Shooters „Helldivers 2“ mit einem Crossover zur „Killzone“-Reihe bedacht. Lange sollte die Freude der Community allerdings nicht währen.

Stattdessen sorgte die Preisgestaltung der „Killzone“-Inhalte schnell für Kritik. Wer sich alle in dieser Woche veröffentlichten Inhalte des „Killzone“-Crossovers sichern möchte, musste mit einem Kaufpreis von umgerechnet knapp 20 Euro rechnen. Auf dem offiziellen „Helldivers 2“-Discord stellte sich Arrowheads CEO Shams Jorjani umgehend der Kritik der Spieler und gelobte für die Zukunft Besserung.

Ergänzend zu diesem Versprechen Jorjanis entschädigt Arrowhead die Spieler von „Helldivers 2“ mit einer kleinen Überraschung.

Kostenlose Killzone-Inhalte zum Fest

So begannen die Entwickler kürzlich damit, die Spieler von „Helldivers 2“ kostenlos mit der zweiten Welle der geplanten „Killzone“-Inhalte zu versorgen.

„Da Helldivers x Killzone unser erstes Crossover-Angebot war, haben wir uns die Reaktionen und das Feedback angehört, das uns aus unseren Community-Umfragen erreichte“, kommentierte Arrowhead die Entwicklung der letzten Tage.

„Aus all diesen Gründen haben wir uns in Zusammenarbeit mit unseren Freunden bei Guerrilla (und da wir uns in der Weihnachtszeit befinden) entschieden, allen Spielern ein Geschenk zu machen“, so das Studio weiter.

„Zunächst schenken wir allen heute kostenlos die geplante zweite Welle der Helldivers x Killzone-Kollaborationsartikel. Die Verteilung dieser Artikel wird in Kürze in zwei Wellen beginnen.“

Sonderinhalte sollen dauerhaft zur Verfügung stehen

Neben den Preisen der „Killzone“-Inhalte kritisierten die Spieler eine weitere Entscheidung seitens Arrowhead. Im Detail geht es um die Tatsache, dass die exklusiven Inhalte lediglich über einen Zeitraum von fünf Tagen im Superstore zur Verfügung stehen. Im Rahmen eines ersten Schritts erhöht Arrowhead diese Zeitspanne auf zehn Tage.

Dabei soll es auf lange Sicht allerdings nicht bleiben. Aktuell sucht Arrowhead zudem nach einer Möglichkeit, Inhalte wie das „Killzone“-Crossover dauerhaft anzubieten. Einen konkreten Zeitraum für diese Vorhaben nannte das Studio aber noch nicht.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren