No Rest for the Wicked: Vollversion und PS5-Termin? Moon Studios bereiten Ankündigungen vor

No Rest for the Wicked:

Kurz vor dem Jahreswechsel wandten sich die Moon Studios mit einem Update an die Spieler von "No Rest for the Wicked". Im Rahmen eines Beitrags auf Steam stellten die Entwickler dabei mehrere Ankündigungen für das Jahr 2025 in Aussicht. Doch worauf darf sich die Community freuen?

Nachdem sich die beiden „Ori“-Abenteuer zu echten Überraschungshits entwickelten, arbeiteten die Moon Studios in den letzten Jahren an ihrem Action-Rollenspiel „No Rest for the Wicked“.

Das düstere Fantasy-Abenteuer startete auf dem PC im April dieses Jahres in den Early-Access. Zwar fiel das Feedback der PC-Community zur spielerischen Umsetzung von „No Rest for the Wicked“ sehr positiv aus. Für Kritik sorgte zuletzt jedoch die Informationspolitik der Moon Studios.

In den letzten Monaten wurde es nämlich recht still um das Action-Rollenspiel. Dies soll sich bereits Anfang des kommenden Jahres ändern, wie die Moon Studios in einem aktuellen Update ankündigten.

Endlich ein Releasetermin für die Konsolen?

In einem offiziellen Beitrag auf Steam versprechen die Entwickler zum einen, die Early-Access-Version von „No Rest for the Wicked“ auf dem PC zukünftig regelmäßiger mit Patches und neuen Inhalten versorgen zu wollen.

Derzeit arbeitet das Team an „The Breach“, dem nächsten großen Update sowie weiteren Inhalten und Features, auf die die Moon Studios zu einem späteren Zeitpunkt eingehen möchten.

Doch auch für Konsolenspieler, die erst im Rahmen der Vollversion mit dem Action-RPG versorgt werden, könnten die Entwickler etwas im Petto haben.

So spricht das im österreichischen Wien ansässige Studio zudem von einer Ankündigung, die im Januar 2025 vorgenommen werden soll. Schnell spekulierten die Spieler natürlich, dass sich diese um die Vollversion und somit auch den Konsolen-Release von „No Rest for the Wicked“ drehen könnte. Bestätigt wurde das Ganze bislang aber nicht.

Stattdessen heißt es seitens der Moon Studios lediglich: „Wir starten das Jahr 2025 mit einer neuen Ankündigung im Januar und ihr könnt das ganze Jahr über auch mit einer besseren und häufigeren Kommunikation auf unseren offiziellen Kanälen rechnen.“

„Vielen Dank, dass ihr uns treu bleibt und dabei helft, No Rest for the Wicked zu etwas wirklich Besonderem zu machen.“

Moon Studios verfolgen große Ziele

Schon kurz nach dem Early-Access-Start im April formulierten die Verantwortlichen der Moon Studios ambitionierte Ziele. So möchte das Studio das Genre der Action-Rollenspiele mit „No Rest for the Wicked“ nicht nur auf ein neues Level heben.

Zudem versprechen die Entwickler für die Vollversion diverse innovative Features.

Gleichzeitig möchten die Moon Studios das Action-RPG über einen langen Zeitraum unterstützen und „No Rest for the Wicked“ im besten Fall mehr als zehn Jahre mit Updates, neuen Inhalten und Features versorgen.

Die Vollversion von „No Rest for the Wicked“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Bereits im Frühjahr bestätigten die Moon Studios, dass das Team bei der Kampagne auf eine Online-Pflicht verzichtete. Somit könnt ihr diese komplett offline spielen.

