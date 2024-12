Horrorspiele 2025 für PS5: Diese Games wollen euch nächstes Jahr das Fürchten lehren

Horrorspiele zählen zu den beliebtesten Sub-Genres der Videospiele, obwohl die gruseligen Games vergleichsweise spät in Erscheinung traten. Zwar gab es schon in den 1970er- und 80er-Jahren erste Versuche – wie beispielsweise mit „Haunted House“ – ein Horror-Erlebnis zu schaffen. Doch die wahre Revolution des virtuellen Spuk-Spaßes begann wohl 1992 mit „Alone in the Dark“. Und spätestens 1996 kamen die schaurigen Spiele mit der Veröffentlichung von Capcoms „Resident Evil“ und der Begründung des Survival-Horrors vollends im Massenmarkt an.

Nun sind fast 29 Jahre vergangen. 2025 steht vor der Tür und hat wieder einige Horrorspiele im Gepäck. Passend dazu möchten wir euch mithilfe der nächsten Zeilen einen kleinen Überblick darüber verschaffen, welche Spiele euch im nächsten Jahr womöglich eine Gänsehaut-Garantie bieten könnten.

Cronos: The New Dawn (PS5)

Release: 2025

„Cronos: The New Dawn“ ist das neueste Werk des Horror-erprobten Studios Bloober Team. Die polnischen Entwickler sind unter anderem für die „Layers of Fear“-Reihe oder „The Medium“ bekannt und zeichneten sich zuletzt auch für das „Silent Hill 2“-Remake verantwortlich. Dass sie atmosphärische Spielwelten erschaffen können, haben sie somit schon mehrfach bewiesen.

Mit „Cronos: The New Dawn“ plant Bloober jetzt ein völlig neues Abenteuer, das Elemente aus Science-Fiction und Survival-Horror kombinieren soll. Die Handlung versetzt Spieler in eine düstere, postapokalyptische Zukunft, die durch ein kataklysmisches Ereignis namens „die Veränderung“ geprägt wurde. Dabei werden auch Zeitreisen eine wichtige Rolle spielen: Als Agent eines mysteriösen Kollektivs gilt es, Zeitrisse zu erkunden und wichtige Personen aus der Vergangenheit zu retten.

„Cronos: The New Dawn“ lässt euch in einer düsteren Zukunft auf grässliche Kreaturen stoßen

So müssen die Spieler in „Cronos: The New Dawn“ in feindlichen Umgebungen – wie beispielsweise einem Polen der 1980er-Jahre – überleben, die von abscheulichen und monströsen Kreaturen bevölkert werden. Dafür versprechen die Entwickler ein kampforientiertes Gameplay, das sich die modernen „Resident Evil“-Spiele als Vorbild nimmt. Strategisches Denken und eine schnelle Entscheidungsfindung sollen gleichermaßen wichtig sein. Außerdem sollen sich die Kämpfe einerseits vertraut anfühlen, andererseits aber auch frische und komplett neue Elemente bieten.

Obwohl der Kampf ums Überleben in „Cronos: The New Dawn“ im Mittelpunkt des Geschehens stehen wird, soll auch die Erkundung der Spielwelt eine wichtige Rolle einnehmen. Im Stile des klassischen Survival-Horrors gilt es schließlich, die benötigten Ressourcen zu sammeln, um das eigene Fortbestehen sicherzustellen. Zusätzlich wollen Rätsel gelöst werden, um in der postapokalyptischen Welt voranschreiten zu können.

Dying Light: The Beast (PS5)

Release: Sommer 2025

„Dying Light: The Beast“ war von Entwickler Techland ursprünglich als DLC für „Dying Light 2“ geplant. Doch während der fortlaufenden Arbeiten wuchsen die Ausmaße des Projekts immer weiter, sodass die Macher letztendlich die Entscheidung getroffen haben, einen Stand-Alone-Titel daraus zu machen. Dementsprechend wird „Dying Light: The Beast“ auch eine kompaktere – dafür aber intensivere – Spielerfahrung bieten.

In jedem Fall kehrt „Dying Light: The Beast“ zu den Wurzeln des Zombie-Horrorspiels zurück: Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Kyle Crane, der schon im ersten Teil im Mittelpunkt der Geschichte stand. So knüpft auch die Handlung von „Dying Light: The Beast“ an die Ereignisse in Harran an, doch Kyle befand sich 13 Jahre lang in Gefangenschaft und musste etliche Experimente über sich ergehen lassen.

Auch in „Dying Light: The Beast“ wird Protagonist Kyle wieder in bester Parcour-Manier über die Dächer springen

Als ihm schließlich die Flucht gelingt, sinnt er auf Rache am sogenannten „Baron“, der auch weiterhin mit dem gefährlichen Zombievirus experimentiert. Doch im Laufe seines Abenteuers soll Kyle feststellen, dass abseits seiner Rache noch viel mehr auf dem Spiel steht. Schauplatz für das Spektakel in „Dying Light: The Beast“ wird der neue Landstrich Castor Woods, der neben viel Natur und einigen Dörfern natürlich auch jede Menge Zombies beherbergen wird.

Um sich gegen die Untoten zur Wehr zu setzen, kann Kyle im kommenden Stand-Alone-Teil auch wieder auf Schusswaffen zurückgreifen, nachdem diese in „Dying Light 2“ komplett gestrichen wurden. Doch der Fokus soll nach wie vor auf dem wuchtig-intensiven Nahkampf liegen, für den die Reihe bekannt ist. Hier kommen schließlich auch Kyles neue Fähigkeiten zum Zuge und er wird für kurze Zeit selbst zum titelgebenden Biest.

Bereits auf der Gamescom 2024 konnten wir einen ausführlicheren Blick auf „Dying Light: The Beast“ werfen, sodass ihr weitere Eindrücke in unserem Vorschau-Artikel nachlesen könnt.

Little Nightmares 3 (PS5)

Release: 2025

„Little Nightmares“ ist berühmt und beliebt für seine einzigartige Atmosphäre, die düsteren, fast märchenhaften Geschichten und eine intensive, mit Rätseln gespickte Spielerfahrung. Kein Wunder also, dass sich bereits ein dritter Teil in der Mache befindet. Dieses Mal zeichnen sich allerdings nicht die Tarsier Studios für die Entwicklung verantwortlich – sie arbeiten mit „Reanimal“ bereits an einem neuen Projekt. Stattdessen kümmert sich Supermassive Games, bekannt durch „Until Dawn“ und die „Dark Pictures“-Reihe, um das kommende „Little Nightmares 3“.

„Little Nightmares 3“ wird die Spieler erneut in eine albtraumhafte Welt entführen – die sogenannte Spirale. Doch obwohl noch nicht viel über die genauen Hintergründe bekannt ist, steht bereits fest, dass ein Duo bestehend aus den beiden Charakteren Low und Alone aus genau dieser Spirale entkommen muss. Somit legt „Little Nightmares 3“ einen noch stärkeren Fokus auf die Koop-Features.

Die beiden Hauptfiguren in „Little Nightmares 3“: Alone und Low.

Schade: Auf gemeinsamen Couch-Koop muss leider verzichtet werden, da „Little Nightmares 3“ lediglich über die Online-Funktion zu zweit gespielt werden kann. Falls mal kein Spielpartner zur Seite steht, greift die KI unter die Arme. Das ist auch wichtig, denn ein Vorankommen in der düsteren Spielwelt geschieht oftmals durch eine geschickte Zusammenarbeit. Zusätzlich unterscheiden sich Low und Alone nicht bloß durch ihr Äußeres, sondern auch durch ihre Fähigkeiten, die gerne kombiniert werden wollen.

Das Highlight von „Little Nightmares 3“ dürfte aber – wie schon in seinen Vorgängern – die absolut grandiose und enorm dichte Atmosphäre sein. Im Zusammenspiel mit einer packenden Akustik dürfte das düstere Abenteuer wohl wieder ein schaurig-schönes Erlebnis werden. So gewann „Little Nightmares 3“ bereits auf der Gamescom 2024 den Award für „Best Audio“ und „Best Visuals“. Auf der Messe konnten wir auch schon selbst Hand an „Little Nightmares 3“ anlegen – dementsprechend findet ihr weitere Eindrücke in unserem Angespielt-Artikel.

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 (PS5)

Release: 2025

Mit „Directive 8020“ steht uns 2025 der nächste Teil der bekannten „The Dark Pictures“-Reihe bevor, die bereits mehrere Ableger hervorgebracht und sich den verschiedensten Horror-Thematiken gewidmet hat. Mit dem neuesten Spiel entführt uns Entwickler Supermassive Games in die dunklen Weiten des Weltalls.

Die Handlung von „The Dark Pictures Anthology: Directive 8020“ wird in fernen Zukunft angesiedelt sein, in dem die Erde nicht mehr lang als Heimat der Menschheit dienen kann. Aus diesem Grund befindet sich das Raumschiff Cassiopeia im Anflug auf den 12 Lichtjahre entfernten Planeten Tau Ceti f – die letzte Hoffnung der menschlichen Spezies. Doch wie es der Zufall so will, stürzt das Kolonieschiff samt seiner Crew und Protagonistin Brianna Young ab.

„Directive 8020“ bietet SciFi-Horror, der unter anderem an die klassischen „Alien“-Filme erinnert

Die Überlebenden sind jedoch nicht alleine und werden von einer außerirdischen Spezies namens Mimics ins Visier genommen. Wie der Name bereits vermuten lässt, können die Organismen andere Lebewesen kopieren. Demnach wird man sich in „Directive 8020“ wohl nie wirklich sicher fühlen können – handelt es sich um einen Verbündeten oder doch um einen Feind?

Ein Kampfsystem wird es aber – wie auch schon in den Vorgängern – nicht geben. Stattdessen stehen wieder die Entscheidungen der Spieler im Mittelpunkt, die den Verlauf der Handlung mal mehr und mal weniger stark beeinflussen können. Um das Gameplay trotzdem weiterzuentwickeln und für die nötige Abwechslung zu sorgen, werden unter anderem unterschiedliche Tools und Werkzeuge ihren Weg ins Spiel finden.

Im Zuge eines Preview-Events hatten wir bereits die Möglichkeit, uns „The Dark Pictures Anthology: Directive 8020“ etwas genauer anzuschauen. Bei Interesse solltet ihr also einen Blick auf unseren Vorschau-Artikel werfen.

Post Trauma (PS5)

Release: 2025

Mit „Post Trauma“ kommt im nächsten Jahr eine wahre Hommage an die alten Klassiker des Survival-Horrors aus den 90er-Jahren auf uns zu. Ursprünglich sollte der Titel des spanischen Indie-Entwicklers Red Soul Games bereits im Oktober 2024 erscheinen, doch letztendlich wurde das ambitionierte Projekt auf 2025 verschoben.

„Post Trauma“ versetzt Spieler in die Rolle des Zugführers Roman, der nach einer Panikattacke plötzlich in einer albtraumhaften und surrealen Welt erwacht. Um dieser grauenhaften Umgebung entkommen zu können, muss sich Roman schrecklichen Monstrositäten stellen, knifflige Rätsel lösen und sein Überleben sicherstellen.

Zugführer Roman muss nach einer Panikattacke aus einer surrealen Albtraum-Welt entfliehen

Es gilt Hinweise und nützliche Werkzeuge zu finden, um Stück für Stück weiter in der unbekannten Welt voranzuschreiten und die Geheimnisse der Spielwelt zu lüften. Im Kampf gegen die Kreaturen kann man auf unterschiedlichste Waffen zurückgreifen, doch auch die Flucht wird ein probates Mittel darstellen. Die Entwickler versprechen zudem, dass die Spieler in „Post Trauma“ mit ihren Ängsten und Fantasien konfrontiert werden.

Um eine dichte Horror-Atmosphäre zu schaffen, greifen die Macher auf die Unreal Engine 5 zurück, während ein hypnotischer Soundtrack und eine schaurige Soundkulisse das beängstigende Spielgefühl noch weiter verstärken sollen. Im Stile von Klassikern wie „Resident Evil“ wird „Post Trauma“ außerdem auch auf feste Kameraperspektiven setzen – der Schrecken könnte somit hinter jeder Ecke lauern.

Tormented Souls 2 (PS5)

Release: 2025

Vor drei Jahren gelang dem aus Chile stammenden Entwicklerstudio Dual Effect mit „Tormented Souls“ ein echter Überraschungshit. In Anlehnung an klassische Survival-Horrorspiele konnte der Titel mit seiner festen Kameraperspektive, den begrenzten Ressourcen und einem Fokus auf Erkundung und Rätsel vor allem Fans von „Resident Evil“ oder „Silent Hill“ abholen. Nun steht 2025 die Fortsetzung bevor.

Die Handlung von „Tormented Souls 2“ wird an die Ereignisse des Vorgängers anknüpfen und Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Caroline Walker. Nachdem sie ihre jüngere Schwester Anna aus einem albtraumhaften Krankenhaus retten konnte, wünscht sie sich nichts weiter als ein normales Leben. Doch als Anna von einer mysteriösen Krankheit befallen wird, und herkömmliche Heilmittel keine Hilfe verschaffen können, muss sich Caroline alternativen und übernatürlichen Methoden zuwenden.

Ihre Reise nach Südamerika führt Caroline in „Tormented Souls 2“ an allerhand mysteriöse Orte

Auf der Suche nach einem Heilmittel wird es Caroline nach Südamerika verschlagen, in die abgeschiedene Stadt Puerto Miller. Dort lebt der Stamm der Ismuit, eine religiöse Gruppe, die sich vor langer Zeit von der Außenwelt abgeschottet hat. Doch hinter der unscheinbaren Fassade stößt Caroline schließlich auf ein dunkles Geheimnis und wird mit schrecklichen Kreaturen konfrontiert. Im Kampf kann sie zwar auf Waffen zurückgreifen, doch die knappen Ressourcen erfordern ein überlegtes Vorgehen.

Neben den aufregenden Kämpfen soll „Tormented Souls 2“ aber auch wieder knifflige und komplexe Rätsel bieten, die mithilfe der Umwelt gelöst werden können. Es gilt, Gegenstände zu finden, zu kombinieren und so die dunklen Geheimnisse des Ismuit-Stamms aufzudecken. Die Entwickler versprechen für „Tormented Souls 2“ erneut eine klassische Survival-Horror-Erfahrung, während das Feedback zum ersten Teil sinnvoll genutzt werden soll.

Pathologic 3 (PS5)

Release: 2025

Der erste Teil der „Pathologic“-Reihe wurde bereits 2005 veröffentlicht – damals noch ausschließlich für den PC. „Pathologic 2“, das ursprünglich als Neuauflage des Erstlings geplant war, am Ende aber deutlich umfangreicher ausfiel, erschien 2020 auch für die PS4. Für 2025 steht mit „Pathologic 3“ nun der nächste Teil des russischen Entwicklers Ice-Pick Lodge an, der erneut Survival-Horror mit Rollenspiel-Elementen verbinden wird.

„Pathologic 3“ bleibt der Thematik seiner Vorgänger treu und versetzt Spieler ein drittes Mal in die Rolle eines Arztes. Dieses Mal ist es Daniel Dankovsky, ein junger Doktor und Experte für Thanatologie, der eine mysteriöse Seuche in einer abgelegenen Stadt untersucht. Dabei gilt es sowohl Vergangenheit, Gegenwart als auch Zukunft zu durchforsten, um die tödliche Epidemie, welche die Stadt innerhalb von zwölf Tagen dahinraffen wird, aufhalten zu können.

Als Arzt gilt es in „Pathologic 3“ einer Seuche mit Wissenschaft und Werkzeugen auf den Grund zu gehen

So wird „Pathologic 3“ ein innovatives Zeitreise-Feature bieten, wodurch Spieler die wichtigsten Momente der Geschichte noch einmal erleben und deren Ausgang beeinflussen können. Dadurch werden sich beispielsweise auch Fehler aus der Vergangenheit korrigieren oder die schrecklichen Folgen in der Zukunft miterleben lassen. Die Entwickler selbst bezeichnen diese Mechanik als „surrealistisches Zeitmanagement“, durch das ein komplexeres und non-lineares Gefühl für die Zeit vermittelt werden soll.

In der Rolle eines Arztes wird man aber nicht nur die Seuche und die dunklen Geheimnisse der Stadt und ihrer Bewohner aufklären. Auch die Krankheiten der Patienten wollen durch Werkzeuge und Wissenschaft untersucht werden. Durch Entscheidungen wie das Verteilen oder Konfiszieren von Medikamenten, dem Verhängen einer Quarantäne oder dem Impfen der Bevölkerung, soll auch die Entwicklung der Stadt beeinflusst werden – zum Guten oder Schlechten.

The Occultist (PS5)

Release: 2025

Der deutsche Publisher Daedalic Entertainment wird uns zusammen mit dem spanischen Indie-Entwickler Daloar Studios im nächsten Jahr das psychologische First-Person-Horrorspiel „The Occultist“ bescheren. In der Rolle des paranormalen Ermittlers Alan Rebels gilt es auf der mysteriösen Insel Godstone dem Verschwinden des eigenen Vaters auf den Grund zu gehen. Bis dahin hat allerdings keine Menschenseele mehr die geheimnisvolle Insel besucht, auf der einst ein Kult schreckliche Experimente und Rituale durchgeführt haben soll.

Alans wichtigster Begleiter auf der Suche nach seinem Vater ist ein mystisches Pendel. Mit dessen Hilfe lässt sich unter anderem auch die Umgebung beeinflussen, während man durch seine paranormalen Fähigkeiten mit den Seelen der der Verstorbenen in Kontakt treten kann. Doch nicht alle Geister sind Alan auf der unheilvollen Insel auch wohlgesinnt. Letztendlich sorgen die Vorkommnisse dafür, dass Alan alles infrage stellen wird, was er bislang für möglich gehalten hat.

Ein mysteriöses Pendal wird in „The Occultist“ das wichtigste Werkzeug für Ermittler Alan darstellen

Da es sich bei Alan um keinen erfahrenen Kämpfer handelt, wird man in „The Occultist“ versuchen, den Auseinandersetzungen so gut es geht zu entkommen. Dafür planen die Entwickler eine Reihe von Stealth-Mechaniken, um während der Erkundung der Insel möglichst unentdeckt zu bleiben. So wird der Survival-Aspekt besonders großgeschrieben, während eine angespannte Atmosphäre für die nötige, nervenaufreibende Horror-Stimmung sorgen soll.

Um die Geheimnisse und die verstörende Vergangenheit der Insel Godstone aufdecken zu können, müssen die Spieler außerdem auch zahlreiche Rätsel lösen. Während sich einige Denkaufgaben relativ leicht bewältigen lassen, sollen andere die Spiele vor komplexe Kopfnüsse stellen, die Alans ganzes okkultes Wissen erfordern. Durch den Einsatz der Unreal Engine 5 soll „The Occultist“ zudem eine optische Präsentation bieten, die sich vor großen Produktionen nicht verstecken muss.

Ritual Tides (PS5)

Release: 2025

Zum Abschluss unserer Übersicht über die Horrorspiele 2025 wollen wir euch noch einen Titel vorstellen, zu dem bislang nicht allzu viel bekannt ist: „Ritual Tides“. Das ambitionierte Horror-Projekt entsteht bei den frisch gegründeten Vertpaint Studios, die sich aus mehreren Industrieveteranen zusammensetzen. So arbeiteten die Mitarbeiter in der Vergangenheit auch schon für Rockstar Games und andere namhafte Entwickler.

In „Ritual Tides“ werden die Spieler auf einer geheimnisvollen Insel aufwachen und ihre grauenvolle Geschichte enthüllen. Außerdem werden die Spieler nicht nur mit den Gefahren der Umwelt, sondern auch mit furchterregenden Kreaturen konfrontiert. Dabei lassen sich die Entwickler vor allem durch den amerikanischen Schriftsteller H. P. Lovecraft inspirieren, der für seine fantastische Horrorliteratur bekannt ist. Dazu zählt beispielsweise der Cthulhu-Mythos, der schon vielfach in anderen Videospielen thematisiert wurde.

„Ritual Tides“ soll eine phantastische Horror-Atmosphäre im Stile von H.P. Lovecraft bieten

Bereits die Atmosphäre in „Ritual Tides“ soll für eine gehörige Portion Horror und ein ständiges Unbehagen sorgen. Zum Gameplay ist hingegen noch nichts bekannt, außer dass die Spieler laut Entwickler die Wahl zwischen Verstecken oder Weglaufen haben. Eine Waffe soll es zwar auch geben, doch nicht auf die gewohnte Weise, wodurch man sich deutlich von anderen Genre-Vertretern abheben möchte. Außerdem werde eine „fast fotorealistische“ Umgebung den Schrecken auf der Insel noch wahrhaftiger machen.

Ein kurzer Teaser-Trailer zu „Ritual Tides“ vermittelt bereits einen ersten Eindruck der düsteren und bedrückenden Atmosphäre, die Spieler wohl im fertigen Horror-Abenteuer erwarten können. Die Premiere des Gameplays ist für Februar 2025 vorhergesehen.

Auf welches für 2025 geplante Horrorspiel freut ihr euch am meisten? Haben wir vielleicht einen wichtigen Titel, der für das kommende Jahr geplant ist, vergessen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

