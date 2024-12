CES 2025: Mit PlayStation-relevanten Ankündigungen? Termin & Stream zu Sonys Pressekonferenz

Traditionell handelt es sich bei der Consumer Electronics Show (kurz: CES) um die erste große Messe des Jahres, auf der uns die Branche einen ersten Blick auf kommende Elektroniktrends ermöglicht.

Auch wenn Videospiele oder Konsolen im Rahmen der CES eher eine untergeordnete Rolle spielen, nutzte Sony das Event in den letzten Jahren immer wieder für PlayStation-bezogene Enthüllungen oder Ankündigungen. Daher dürfte möglicherweise auch Sonys Pressekonferenz auf der CES 2025 die eine oder andere Überraschung für die PlayStation-Community bereithalten.

Los geht es am Dienstag, den 7. Januar 2025 um 2 Uhr unserer Zeit. Wie in den Vorjahren könnt ihr die Pressekonferenz 2025 ebenfalls live mitverfolgen. Einem offiziellen Stream sei Dank.

Details zur Pressekonferenz stehen noch aus

Abgesehen von der Enthüllung des Termins nannte Sony bislang keine konkreten Details zur Pressekonferenz des Unternehmens auf der Consumer Electronics Show 2025. Daher ist unklar, für welche Präsentationen und Ankündigungen der japanische Electronikriese die kommende CES nutzen wird.

Fest steht allerdings schon jetzt, dass die PlayStation-Community ihre Erwartungen in einem realistischen Rahmen halten und nicht von großen Enthüllungen rund um das Thema PlayStation ausgehen sollte.

Denn auch wenn Sony in den letzten Jahren immer wieder dazu tendierte, auf der CES über das Thema PlayStation zu sprechen, geht es in der Regel nicht um bestimmte Spiele oder die Hardware von PlayStation-Konsolen an sich. Stattdessen konzentrierte sich Sony in den letzten Jahren auf die TV- und Filmadaptionen verschiedener PlayStation-Franchises.

Sollte das Unternehmen dieser Vorgehensweise treu bleiben, könnten uns unter Umständen neue Infos zu Serien und Filmen ins Haus stehen, die sich aktuell auf Basis bekannter PlayStation-Marken in Arbeit befinden.

The Last of Us, God of War und Twisted Metal

Zu den wichtigsten Serienprojekten, an denen PlayStation und die involvierten Partner derzeit arbeiten, gehört sicherlich die zweite Season der gefeierten TV-Serie „The Last of Us“.

Bisher wissen wir nur, dass die zweite Season Anfang 2025 an den Start gehen wird. Auf einen konkreten Termin wartet die Community aber weiter vergebens.

Fans von „Twisted Metal“ dürfen sich ebenfalls über eine zweite Season der TV-Serie freuen. Genau wie bei „The Last of Us“ ist allerdings unklar, wann die zweite Season startet. Möglicherweise erfahren wir auf der CES 2025 zu beiden Projekten mehr.

Noch etwas länger müssen wir uns wohl bei der TV-Serie zu „God of War“ gedulden. So erreichte uns im Oktober die Meldung, dass ein neuer Showrunner das Projekt übernahm. Zudem war von einem kreativen Neustart die Rede.

