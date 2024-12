Final Fantasy 7 Rebirth: Enttäuschende Verkaufszahlen? Nun spricht auch Yoshinori Kitase

Im Mai dieses Jahres räumte Square Enix‘ Präsident Takashi Kiryu ein, dass sich bis dato sowohl „Final Fantasy 16“ als auch „Final Fantasy 7: Rebirth“ unter den internen Erwartungen verkauften.

In den Folgemonaten wurde vor allem der zweite Akt des „Final Fantasy 7“-Remakes immer wieder als ein kommerzieller Misserfolg bezeichnet. Doch treffen diese Aussagen wirklich zu? Dieser Frage stellte sich im Interview mit den Kollegen von IGN Brazil niemand geringeres als Yoshinori Kitase, der Produzent von „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Laut Kitase könne bei dem Rollenspiel von enttäuschenden Verkaufszahlen keine Rede mehr sein. Stattdessen habe „Rebirth“ mittlerweile Zahlen erreicht, die die Verantwortlichen von Square Enix zufriedenstellen.

Produzent spricht über die Verkaufszahlen

„Was die Verkaufserwartungen angeht, veranstaltete Sony in Japan die PlayStation Partners Awards und es gab eine Kategorie (Grand Award), in der die drei meistverkauften Spiele ausgezeichnet wurden. Final Fantasy 7: Rebirth wurde neben Black Myth: Wukong und Elden Ring: Shadow of the Erdtree gelistet“, so Kitase zum kommerziellen Abschneiden von „Rebirth“.

„Daher denke ich, dass die Auszeichnung mir in dieser Hinsicht die Gewissheit gibt, dass wir ein bestimmtes Niveau erreicht haben.“

Untermauert werden Kitases Aussagen von den aktuellen Software-Charts aus den USA. In den Charts der meistverkauften Titel des Jahres ist „Final Fantasy 7: Rebirth“ auf Platz 15 zu finden und taucht als einziger Exklusiv-Titel überhaupt in den US-amerikanischen Jahres-Charts auf.

Konkrete Zahlen zu „Final Fantasy 7: Rebirth“ nannte Square Enix zuletzt leider nicht.

Kitase über Square Enix‘ Multiplattform-Ansatz

Trotz der Tatsache, dass Kitase bei „Final Fantasy 7: Rebirth“ von zufriedenstellenden Verkaufszahlen spricht, dürfte die Zeit der großen Exklusiv-Titel für Square Enix erst einmal vorbei sein.

Denn nachdem der Publisher bereits im Mai 2024 davon sprach, zukünftig eine aggressive Multiplattform-Strategie zu verfolgen, äußerte sich Kitase gegenüber IGN Brazil ähnlich.

Denn auch wenn bei „Final Fantasy 7: Rebirth“ definitiv nicht von einem Flop die Rede sein kann, fügte Kitase hinzu: „Angesichts der Modernität der Spiele können wir uns nicht auf eine einzige Plattform beschränken. Wir müssen dieses Spiel so vielen Spielern wie möglich anbieten.“

Auf den The Game Awards 2024 kündigte Square Enix „Final Fantasy 7: Rebirth“ offiziell für den PC an. Ob zu einem späteren Zeitpunkt weitere Plattformen wie die Xbox Series X/S oder der Nachfolger der Switch versorgt werden könnten, ist allerdings noch unklar.

