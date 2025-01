Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: Entwickler bestätigen DLCs – die letzten Werke des verstorbenen Suikoden-Erfinders 

Im April 2024 wurde mit „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ ein geistiger Nachfolger der „Suikoden“-Spiele veröffentlicht, nachdem deren Schöpfer im Februar zuvor verstorben ist. Nun kündigten die Entwickler mit drei kommenden DLCs die letzten Werke von Yoshitaka Murayama an.

„Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ gilt als geistiger Nachfolger der klassischen „Suikoden“-Reihe und wurde im April 2024 nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne veröffentlicht. Für die Entwicklung zeichneten sich neben dem Erfinder der Reihe, Yoshitaka Murayama, auch zahlreiche „Suikoden“-Veteranen verantwortlich. Nachdem Murayama aber kurz vor dem Release verstorben war, kündigten die Entwickler nun drei DLCs für „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ an, die somit die letzten Werke des „Suikoden“-Schöpfers darstellen werden.

DLCs tragen die Handschrift des Suikoden-Schöpfers

Bestätigt wurden die Erweiterungen für „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ von Entwickler Rabbit & Bear Studios im Gespräch (via Siliconera) mit dem japanische Magazin Famitsu. Demnach seien drei DLCs bereits fertiggestellt und würden nur noch auf ihre Veröffentlichung warten. Wie Game Director Osamu Komuta verriet, wurden die Szenarien der DLCs alle von Murayama höchstpersönlich geschrieben, sodass die Spieler seine Handschrift wiedererkennen würden.

Dabei betrauerte er erneut den Tod seines Team-Kollegen und versicherte, dass man fest entschlossen sei, der Vision von Murayama gerecht zu werden und „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ am Ende halten kann, was es verspricht. So hatten die Entwickler bereits zahlreiche Updates für das Rollenspiel veröffentlicht, nachdem der Zustand nach dem Release von einigen technischen Problemen geplagt wurde.

Release-Termin der Erweiterungen steht noch aus

Wann die DLCs für „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ genau erscheinen werden, verrieten die Verantwortlichen der Rabbit & Bear Studios nicht. Da die Erweiterungen laut eigenen Angaben aber fertiggestellt sind, dürfte eine Veröffentlichung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ursprünglich sollten die DLCs sogar schon 2024 erhältlich sein. Dementsprechend entschuldigten sich die Entwickler auch nochmal für die Verzögerung.

Zum Abschluss des Interviews bedankte sich Charakterdesignerin Junko Kawano außerdem bei den Unterstützern, die die Entwicklung von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ überhaupt erst ermöglicht haben. Obendrein bedankte sie sich auch für die Geduld der Spieler. Letztendlich würde man auch gespannt auf die kommenden Remaster-Versionen von „Suikoden“ und „Suikoden 2“ blicken, die von Konami angekündigt und am 6. März 2025 erscheinen sollen.

