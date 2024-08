Suikoden 1 & 2 HD: Die Remaster haben endlich einen Termin – Weitere Versionen bestätigt

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit spendierte Konami "Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars" endlich einen Releasetermin. Zudem kündigte der Publisher zwei weitere Plattformen an, die mit den RPG-Neuauflagen versorgt werden.

Unter dem sperrigen Namen „Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ kündigte Konami im Sommer 2022 technisch und spielerisch überarbeitete Neuauflagen der ersten beiden „Suikoden“-Abenteuer an.

Zum Leidwesen der Anhängerschaft wurde der Release der Remaster in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben. Mit der Ungewissheit bezüglich des Releasetermins ist nun aber endlich Schluss. In einer offiziellen Mitteilung spendierte Konami „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ nämlich endlich einen Releasetermin.

Wie der Publisher bekannt gab, erscheinen die Remaster am 6. März 2025.

Diese Verbesserungen bieten die Remaster

Bereits in der offiziellen Ankündigung im Jahr 2022 bestätigte Konami die Verbesserungen, die in der HD-Collection auf uns warten. Zum einen überarbeiteten die Entwickler die Hintergründe in HD und verbesserten die grafischen Effekte. Hinzukommen ein neu eingespielter Soundtrack sowie deutlich reduzierte Ladezeiten.

Im spielerischen Bereich besserte das Entwicklerteam ebenfalls nach. Zu den Gameplay-Neuerungen gehören eine automatische Speicherfunktion, eine Kampf-Vorspulfunktion und ein Dialogprotokoll. Zudem könnt ihr die Kämpfe in der doppelten oder der vierfachen Geschwindigkeit ablaufen lassen.

Abgesehen von diesen Quality-of-Life-Verbesserungen bleibt im spielerischen Bereich der Rollenspiel-Klassiker alles beim Alten.

Konami bestätigt weitere Versionen

Zunächst wurde „Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ lediglich für den PC, die Switch und die alten Konsolen PS4 und Xbox One angekündigt. Wie Konami ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins bekannt gab, werden wir bei den „Suikoden“-Neuauflagen aber nicht auf die Abwärtskompatibilität der Current-Gen-Konsolen angewiesen sein.

Stattdessen wird „Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ zudem in einer nativen Version für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Spielerisch haben wir es bei „Suikoden“ mit Rollenspielen zu tun, die vom japanischen Designer Yoshitaka Murayama entworfen wurden.

Die Handlungen der einzelnen Ableger basieren lose auf dem chinesischen Literatur-Klassiker „Water Margin“. Dieser lässt sich im Japanischen grob mit „Suikoden“ übersetzen. Zu den spielerischen Besonderheiten der Serie gehört die hohe Anzahl an unterschiedlichen Charakteren, die ihr rekrutieren und im Kampf einsetzen könnt.

