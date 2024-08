Sea of Stars: Kostenloser DLC Throes of the Watchmaker angekündigt

Im Rahmen der Indie-Präsentation von Nintendo haben die Entwickler von Sabotage Studio einen DLC zu "Sea of Stars" angekündigt. "Throes of the Watchmaker" erscheint 2025.

Bereits 2025 erscheint der DLC für „Sea of Stars“. Zuletzt hatten die Entwickler von Sabotage Studio angegeben, dass die Arbeiten zu weiteren Inhalten für das Retro-RPG gut voranschreiten. Bei der heute ausgestrahlten Präsentation Indie World von Nintendo gab es weitere Informationen und einen Trailer zu dem kommenden DLC.

Dieser wird den Namen „Throes of the Watchmaker“ tragen und im Frühjahr 2025 kostenlos für alle Plattformen erscheinen. Der DLC wird auch im Koop-Modus spielbar sein, der noch in diesem Jahr zu dem Rollenspiel kommen soll.

DLC bringt neue Klasse und Charakter

In dem DLC „Throes of the Watchmaker“ reisen Valere und Zale in die Miniatur-Uhrwerkwelt Horloge. In diesem seltsamen Land werden die Bewohner von einem verfluchten Karneval bedroht. Die Krieger der Sonnenwende müssen sich an neue Herausforderungen anpassen, um ihre Kräfte von Sonne und Mond entfalten zu können.

Der DLC wird unter anderem neue spielbare Klassen für Valere und Zale mitbringen. Zale kann seine Beweglichkeit einsetzen und Jongleur werden. Valere nutzt hingegen ihr Gleichgewicht, um eine Akrobatin zu werden.

Mit „Throes of the Watchmaker“ schließt sich zudem ein neuer Charakter der Party an. Der freundliche Ingenieur-Roboter Artificer, kurz Arty genannt, kann einen Laserschuss einsetzen und Kanonenkugeln schleudern.

Koop-Modus lässt auch nicht mehr lange auf sich warten

Schon im März kündigten die Entwickler von Sabotage einen Koop-Modus für „Sea of Stars“ an. Der Modus heißt „Single Player+“ und wirft bis zu drei Spieler gemeinsam in die Geschichte um die Krieger der Sonnenwende. Es handelt sich dabei um einen Drop-in-Drop-out-Koop-Modus. Die volle Kontrolle über den Beginn der Kämpfe sowie das Verlassen von Gebieten hat dabei der Hauptspieler.

Wie die Entwickler nun angaben, wird der Koop-Modus auch für den DLC „Throes of the Watchmaker“ verfügbar sein. Zuvor wird dieser im vierten Quartal 2024 schon für das Hauptspiel von „Sea of Stars“ veröffentlicht.

