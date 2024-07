Sea of Stars: Entwickler liefern kurzes Update zu DLC und Couch-Koop

Schon kurz nach dem Release von "Sea of Stars" gaben die verantwortlichen Entwickler bekannt, an einem DLC zu dem Retro-Spiel zu arbeiten. Nun meldete sich Sabotage Studio mit einem Update.

Das Retro-Rollenspiel „Sea of Stars“ feiert schon bald sein erstes Jubiläum. Das Spiel der Indie-Entwickler von Sabotage Studio wurde am 29. August 2023 auf den Markt gebracht.

Kurz nach der Veröffentlichung gaben die Entwickler an, an einem DLC zu dem Retro-Game zu arbeiten. Nachdem man einige Zeit nichts mehr über die Arbeiten des Studios gehört hatte, meldete sich Sabotage nun mit einem kurzen Update zu seinen derzeitigen Projekten zurück.

Details sollen später in diesem Jahr folgen

Auf die Frage eines Fans auf Twitter nach dem DLC gab das Studio an, dass man sich später in diesem Jahr weiter zu dem Projekt äußern werde. „Die Produktion des DLCs läuft gut“, so Sabotage. „Weitere Details werden später in diesem Jahr folgen!“

Weiter gaben die Entwickler an, dass sie dazu immer noch an einem Couch-Koop-Modus für „Sea of Stars“ arbeiten. Zu diesem soll es ebenfalls später in diesem Jahr Neuigkeiten geben. Im vergangenen März hatte das Studio einen solchen Modus angekündigt, der den Namen „Single Player+“ tragen soll. Dabei handelt es sich um einen Drop-in-Drop-out-Koop-Modus, bei dem drei Spieler gemeinsam spielen können. Die volle Kontrolle über die Einleitung von Kämpfen und das Verlassen von Gebieten hat jedoch nur der Hauptspieler.

DLC wird Sabotage-Spiele verbinden

Mit dem kommenden DLC sollen die Spiele „Sea of Stars“ und das 2018 erschienene „The Messenger“ verbunden werden. Dabei fungiert das 2023 erschienene Rollenspiel als Vorgeschichte zu dem Metroidvania-Plattformer „The Messenger“. In „Sea of Stars“ können bereits einige Figuren angetroffen werden, die auch in dem früheren Spiel von Sabotage Studios auftreten.

Wie die Entwickler bekanntgeben konnten, wurde „Sea of Stars“ innerhalb der ersten 24 Stunden bereits 100.000 Mal verkauft. In der ersten Woche erreichte das Spiel dann 250.000 abgesetzte Kopien, die Verkaufsprognose des ersten Jahres. Der letzte Meilenstein wurde von Sabotage rund sechs Monate nach der Veröffentlichung des Spiels verkündet: Mehr als fünf Millionen Nutzer hatten da schon das Rollenspiel gespielt.

