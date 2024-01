Sea of Stars: Termin der Retail-Version bestätigt und exklusive Sammler-Edition enthüllt

Nach der offiziellen Ankündigung im letzten Jahr bekam die Retail-Fassung zum Rollenspiel "Sea of Stars" in dieser Woche einen Termin und einen Preis spendiert. Zudem wurde eine Exclusive-Version mit zusätzlichen Inhalten vorgestellt.

Im vergangenen Sommer veröffentlichten die Sabotage Studios „Sea of Stars“ für die Konsolen sowie den PC und lieferten ein Rollenspiel der alten Schule ab, das von den Kritikern und der Community sehr positiv aufgenommen wurde.

Wie im Vorfeld der Veröffentlichung angekündigt, erschien „Sea of Stars“ 2023 nur in einer digitalen Fassung. Nachdem eine Retail-Version bisher nur für einen Release in diesem Jahr bestätigt wurde, bekam diese nun endlich einen handfesten Termin spendiert. Laut den Sabotage Studios erscheint die physische Fassung zu „Sea of Stars“ am 10. Mai 2024.

Vorbestellungen sind ab sofort auf Iam8bit.com möglich. Die Standard-Version der Retail-Fassung schlägt mit 39,99 US-Dollar zu Buche. Neben dem Hauptspiel umfasst sie ein doppelseitiges Poster mit einer Illustration des Künstlers Bryce Kho.

Wer die Retail-Version vorbestellt, erhält zudem einen Download-Code für eine digitale Version des „Sea of Stars“-Soundtracks.

Exclusive-Edition mit zusätzlichen Inhalten vorgestellt

Solltet ihr auf der Suche nach einer Sammler-Edition für das heimische Regal sein, werdet ihr bei der Exclusive-Edition zu „Sea of Stars“ fündig. Diese erscheint im Laufe des zweiten Quartals zum Preis von 44,99 US-Dollar. Zusätzlich zum Spiel wartet die Sammlersausgabe mit einer von Retro-Titeln inspirierten Anleitung auf.

Hinzukommen eine Sammlerhülle, ein exklusives Poster mit einem Original-Artwork und einer übergroßen Karte der Spielwelt, vier Stickerbögen, ein digitaler Download des Spiel-Soundtracks mit der Musik des Komponisten Yasunori Mitsuda und eine weltweite Kompatibilität.

Für eine Veröffentlichung im dritten Quartal wiederum ist der Vinyl-Soundtrack vorgesehen. Für 42,99 US-Dollar erhalten Käuferinnen und Käufer zwei Schallplatten (Solar Orange & Lunar Blue) mit der Musik von Eric W. Brown und Yasunori Mitsuda. Das Artwork des Albums stammt von Bryce Kho. Der Soundtrack mit seinen mehr als 200 Stücken ist dabei auch als Download enthalten.

Sowohl die Retail-Fassung als auch die Exklusive-Edition werden für die PS4, die PS5, die Switch und die Xbox angeboten. Die Möglichkeit, die besagten Editionen vorzubestellen und weitere Details findet ihr im Online-Shop von Iam8bit.com.

„Sea of Stars“ erschien Ende August 2023 für den PC sowie die Konsolen und punktete sowohl mit dem Rollenspiel-Gameplay der alten Schule als auch der liebevollen Aufmachung.

Auf Metacritic brachte es das RPG nach etwas mehr als 50 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 87 Punkten.

Weitere Meldungen zu Sea of Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren