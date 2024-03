Sea of Stars: Spielermeilenstein erreicht und Koop-Modus angeteasert

Sea of Stars:

Das Sabotage Studio hat Neuigkeiten zu "Sea of Stars" für euch: Ein großer Spieler-Meilenstein wurde erreicht und ein neuer Modus angekündigt.

Das Retro-Rollenspiel „Sea of Stars“ erreichte schon in der ersten Woche nach dem Release das Verkaufsziel fürs erste Jahr. Zügig wurden 250.000 Einheiten verkauft. Somit hat das Sabotage Studio trotz den Abonnementdiensten PS Plus und Game Pass reichlich Abnehmer gefunden.

Sechs Monate später verkündeten die zuständigen Entwickler nun einen großen Spielermeilenstein: Mehr als fünf Millionen Personen haben das Game gespielt!

„Absolut überwältigend“

„Jeder neue Spieler-Meilenstein, den wir erreichen, ist für uns absolut überwältigend. Wir sind begeistert, dass diese kleine Welt, die wir aufgebaut haben, weiterhin so viele Spieler auf der ganzen Welt anspricht“, schreiben die Entwickler dazu.

Passend zu diesem Anlass hat das Sabotage Studio einen Couch-Koop-Modus namens „Single Player+“ angekündigt. Hier werden drei Spieler gemeinsam losziehen können. Neu ist dabei die sogenannte „Co-op Timed Hits“-Mechanik, allerdings bleibt das rundenbasierte System erhalten.

Dieser Modus befindet sich gerade in Entwicklung. Weitere Details lassen noch etwas auf sich warten. Zumindest könnt ihr euch schon mal einen kurzen Clip anschauen:

„Sea of Stars“ ist für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich. PlayStation-Spieler zahlen im Store 34,99 Euro oder können als Extra-Abonnent aufs Spiel zugreifen. Xbox- und PC-Gamer haben wiederum über den Game Pass Zugriff.

Ab dem 10. Mai dieses Jahres ist das RPG auch in physischer Form verfügbar. Auf iam8bit.com habt ihr die Möglichkeit, vorzubestellen. Der Preis: 39,99 Euro. Ihr kriegt dafür neben dem Hauptspiel noch ein doppelseitiges Poster geliefert. Des Weiteren erscheint noch eine Sammler-Edition.

